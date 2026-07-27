Калин Стоянов закова Демерджиев: Превърнал е кабинета си в бандитско сборище

На Демерджиев за нищо не трябва да се вярва! Фиксирайки се върху конкретни хора, този „министър“ е готов на всичко, включително и на фалшификации, за да постигне личните си цели. Обграден от кошаревски свидетели, Демерджиев е превърнал кабинета на МВР министъра в бандитско сборище, където лично раздава задачи кой срещу кого, какво трябва да разкаже. Това заяви депутатът от ДПС Калин Стоянов, бивш вътрешен министър, в специален свой пост във Фейсбук. С него Стоянов съобщава, че праща в прокуратурата нови документи по PNR-гейт.

Ето целия пост на Калин Стоянов:

На 02.07.2026 г. бе проведено прословутото изслушване на министъра на МВР Иван Демерджиев, по време на което той тържествено прочете неверни данни от някаква справка, изготвена по негови думи от ГДБОП, която не беше предоставена на народните представители въпреки настояването от наша страна. Непосредствено след това данните на Демерджиев бяха категорично опровергани (включително и с документи) от част от хората, които той намеси във фалшивата справка.

Седмица след излагацията на Демерджиев в НС колегата Хамид получи някакви хвърчащи листове от МВР чрез председателя на НС, като между тях имаше и нещо, озаглавено като „Справка” с рег. номер на ГДБОП от дата 09.07.2026 г. Въпросната справка е с дата 09.07.2026 г., което е точно седмица след изслушването (02.07.2026 г.) на министъра в НС – т.е. това е друга справка, а не тази, която той ползваше по време на изслушването. Друг е въпросът, че и двете справки са абсолютен фалшификат.

Интересното е, че нещото, наречено „Справка“, което беше изпратено в НС с дата от 09.07.2026 г., има множество забележки, част от които са:

* липсва адресат;

* подписана е от инспектор в ГДБОП, без никакъв подпис на ръководен служител, който следва да е съгласувал документа;

* без писмо, подписано от директора на ГДБОП;

* без входящ номер в МВР;

* без да се посочва във връзка с какво е изготвена и много други.

Във връзка с разминаването и с цел да получим екземпляр от справката, която Демерджиев използваше на 02.07.2026 г. – т.е. справка с дата преди 02.07.2026 г. или най-късно от същата дата (02.07.2026 г.), на 13.07.2026 г. колегата Хамид подаде ново искане до председателя на НС. Единадесет дни по-късно, на 24.07.2026 г., е получен отговор от МВР, подписан от Иван Демерджиев, в който той с едно изречение заявява, че на 10.07.2026 г. е отговорил на поставеното от народния представител искане.

С други думи, Демерджиев отново потвърждава, че в рамките на една седмица в ГДБОП са изготвени две различни справки – едната, прочетена от него на 02.07.2026 г., и втората, с дата 09.07.2026 г., която беше предоставена на народните представители. До момента ГДБОП и в частност Демерджиев не са предоставили „оригиналния фалшификат“ от прословутата справка.

Реалността е следната:

* Справка с невярно съдържание, официално ползвана от Демерджиев в НС.

* Хвърчащи листове, озаглавени „Справка“, получени в НС и съдържащи преразказ на фалшивата справка с елементи на разсъждения.

Гореизложеното за пореден път потвърждава, че всички документи, използвани от Демерджиев, както и данните в тях, са фалшиви. Поради това днес ще изпратя писмото на Демерджиев, получено в НС, заедно с допълнение на сигнала, който съм подал в СГП във връзка с грандиозния скандал, придобил публична известност като PNR-гейт.

Изводът е, че на Демерджиев за нищо не трябва да се вярва! Фиксирайки се върху конкретни хора, този „министър“ е готов на всичко, включително и на фалшификации, за да постигне личните си цели. Обграден от кошаревски свидетели, Демерджиев е превърнал кабинета на МВР министъра в бандитско сборище, където лично раздава задачи кой срещу кого, какво трябва да разкаже.