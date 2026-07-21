Атидже Вели закова Демерджиев! Фирма на МВР-шефа ударно изкупува земи (ДОКУМЕНТ)

Притискал ли е МВР-шефът Иван Демерджиев дребни собственици да му продават нивите си? Народният представител от ДПС Атидже Алиева-Вели разобличи Иван Демерджиев в писмо до министъра на земеделието и храните Пламен Абровски.

Ето какъв е казусът:

Фирма, в която Демерджиев е съдружник, според множество твърдения е притискала собственици на терени в област Пловдив да й продават земите си, тъй като преди това са получавали отказ от промяна на предназначението им. След като парцелите са станали собственост на дружеството „Индъстриъл Пропъртис Дивелъпмънт“ ООД, където Демерджиев е съдружник с 33,33%, в кратки срокове са предприети действия за промяна на предназначението им, твърди депутатката от ДПС.

Ето и пълния текст на писмото на Атидже Вели до МЗХ, където подробно са описани схемите, в които е заподозряна фирмата на вътрешния министър:

"В публичното простанство се появи информация за съмнителни бизнеспрактики на дружества, в които участие има настоящият министър на вътрешните работи Иван Демерджиев. През 2019 г. Иван Демерджиев става съдружник с 33,33% дялове в дружеството „Индъстриъл Пропъртис Дивелъпмънт“ ООД.

Според публикации дружеството „Индъстриъл Пропъртис Дивелъпмънт“ ООД ударно изкупува стотици декари земеделски земи, разположени в близост до регулационните граници на населените места в Пловдивска област.

Собственици, продали имотите си на „Индъстриъл Пропъртис Дивелъпмънт“ ООД, твърдят, че са били принудени да продадат земите си, тъй като преди това са получавали откази за промяна на предназначението на земеделските земи.

След придобиването на земите от „Индъстриъл Пропъртис Дивелъпмънт“ ООД в кратки срокове са предприети действия за промяна на предназначението им.

В тази връзка поисках министърът на земеделието и храните да ми предостави:

1. Информация за заявленията за промяна на предназначението на земеделски земи, подадени от дружеството „Индъстриъл Пропъртис Дивелъпмънт“ ООД.

2. Информация за подадени заявления за имоти на дружеството „Индъстриъл Пропъртис Дивелъпмънт“ от предишни собственици на имотите.”