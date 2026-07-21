Решено! US-самолетите отиват в Безмер, Мирчев издъни четата

Американските самолети - цистерни получават разрешение да се базират на летище "Безмер". Зелена светлина на операцията даде днес парламентарната комисия по отбрана. Подкрепата си за решението дадоха ДПС и ГЕРБ. Предложението предвижда на летището да бъдат разположени до 8 американски самолета и до 250 военнослужещи.

То бе прието с 11 гласа „за“, един „против“ от "Възраждане" и двама „въздържали се“. Предстои гласуване в пленарна зала.

Всички депутати от "Прогресивна България" без един подкрепиха решението. Ямболският депутат от мнозинството Иван Димитров изрази притеснение, че от базирането на самолетите на авиобаза "Безмер" до Ямбол може да има застрашителни резултати за живеещите в района.

Голямата изненада дойде от съпредседателя на "Демократична България" Ивайло Мирчев, който също се въздържа. Така Мирчев, който иначе се бие в гърдите колко голям евроатлантик е, доказа, че изобщо не уважава партньорите на страната ни.

Премиерът Румен Радев оповести новината за самолетите по време на годишната конференция в София на българските дипломати.

Със спешна нота в петък САЩ са поискали от правителството да базират 8 самолета на военното летище "Безмер". По-късно от проекторешението на МС стана ясно, че се иска престой от 24 юли до 1 октомври.

Радев напомни, че през февруари, когато кабинетът "Желязков" пусна самолетите на софийското гражданско летище и им разреши да останат до края на май, депутатите бяха "заобиколени". "До момента не сме дали разрешение, защото такова решение трябва да се вземе от парламента. С решение на правителството ще предложим на Народното събрание да позволи престоя на тези самолети", съобщи премиерът.

Сега министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че няма никакво притеснение за връщането на военните самолети на Щатите у нас. И допълни, че с това действие страната ни не става част от военния конфликт в Иран. Още преди старта на извънредното заседание на комисията министърът заяви, че при разполагането на самолетите на американските ВВС в София, и сега разлика в причината няма.

"Стана ли част от военния конфликт България, когато тези самолети бяха на летището в София? Причината е една и съща. Това, че предното правителство (на Росен Желязков - б.р.), си позволи да излъже българските граждани, това е отделен въпрос. Нито е имало учение, нито е имало нещо друго. Ако е имало учение искам да попитам колегите от ГЕРБ, ПП, ДБ, всички останали партии - в какво учение са участвали, какви мисии са проведени, кой е бил ръководител на това учение, кога са били проведени конференциите за планирано учение. Такива документи в Министерство на отбраната няма", коментира Стоянов и отново повтори тезата си пред депутатите в комисията.