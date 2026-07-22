Легенда на прехода си отива. БСП се сбогува с "Позитано" 20

Една легенда на прехода си отида. БСП напуска емблематичната си централа на "Позитано" 20, където се помещава от първите години на демокрацията у нас.

„БСП със сигурност ще трябва да напусне сградата, която ползва. След това ще преценим за какво тя може да бъде използвана по-пълноценно”, заяви на брифинг в МС регионалния министър Иван Шишков. И допълни: "Но ако ми задавате въпроса, не е във фокуса на "Прогресивна България".

Той категорично отрече действията на кабинета да са форма на реваншизъм.

„Най-лошото нещо в едно управление да има реваншизъм. Най-доброто обаче е всички лоши практики да бъдат променени. Държавата работи, има приоритети”, каза Шишков. И припомни, че „Прогресивна България” все още няма своя централа.

На въпрос дали правителството ще направи преглед за ползването на всички партийни централи, Шишков отговори така: "Не. Само където се налага".

БСП от години има проблем с плащането на сметките за сградата на "Позитано" 20. Партията няма достатъчно приходи, за да издържа централата и партийния си апарат.