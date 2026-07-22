Пеевски със светкавичен отговор за централата на ДПС

ДПС има действащ договор, по който партията е изрядна. Формацията е инвестирала много за реновирането на сградата на "Врабча" 23 и ще обжалва решението на МС да отнеме централата й.

Това заяви лидерът на ДПС Делян Пеевски в отговор на заявките на министър Иван Шишков, че формацията трябва да предаде сградата на НАП в срок от 10 дни, съобщават от пресцентъра на партията.

Пеевски отбеляза, че като национално отговорна парламентарна партия ДПС разбира решението на МС за отнемане на партийната централа на ул. "Врабча" 23 в полза на Националната агенция по приходите, с мотива, че така ще се гарантират още повече приходи в хазната.

Той посочва, че ако това наистина е така, формацията ще следи внимателно за ефекта върху хазната.

Според него е отговорно да се създадат условия за повишаването на приходите в държавния бюджет.

Лидерът на ДПС изтъква, че партията е дала своите предложения за промени в Закона за държавния бюджет, с които да се подобри живота на хората и условията за общините, майките и младите хора и пенсионерите. Той очаква тези предложения да срещнат подкрепа.

Пеевски допълва, че сградите, предоставени на политическите партии са такива по Закон за политическите партии.

Лидерът на ДПС очаква на формацията да бъде предоставена нова сграда за партийна централа.

По-рано днес кабинетът "Радев" взе решение да предостави централата на ДПС за нуждите на НАП, а регионалният министър Иван Шишков даде брифинг, на който заяви, че партията има 10 дни да освободи помещенията.

ДПС получи сградата на ул. „Врабча" 23 в София с решение на служебното правителство на Димитър Главчев от 13 ноември 2024 г. Преди това имотът се ползваше от държавни агенции - Агенцията за публични предприятия и контрол и Българската агенция за инвестиции. А по време на царското управление бе централата на НДСВ, след това там се помещаваше и партията на Георги Първанов АБВ.