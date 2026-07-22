Един кмет го закъса. Сметната палата иска отстраняването му

Кметът на Горна Оряховица го закъса. Сметната палата сезира Общинската избирателна комисия в Горна Оряховица за предприемане на необходимите действия за отстраняването на кмета Николай Рашков, след като от две съдебни инстанции бе потвърдено решението за конфликт на интереси по отношение на него. То бе взето през юни 2024 г. от закритата Комисия за противодействие на корупцията (КПК), част от чиято дейност и правомощия, в т.ч. конфликта на интереси, преминаха в Сметната палата.

На 16.07.2026 Върховният административен съд (ВАС) отхвърли жалбата на Николай Рашков, като така потвърди решението на Административен съд - Велико Търново от 18.02.2025 г., с което пък е изцяло потвърдено решението на КПК. Решението на ВАС е окончателно.

Установяването на конфликт на интереси с влязъл в сила акт е основание за освобождаване от длъжност, освен когато с Конституцията, Устава на Европейската система на централните банки и Европейската централна банка или специален закон е предвидено друго (чл.124, ал. 1 от Закона за Сметната палата).

След уведомяването, Общинската избирателна комисия в Горна Оряховица трябва да прекрати предсрочно пълномощията на кмета и с указ на президента да се насрочат частични избори.

Сметната палата ще приеме решение да сезира и Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество (КОНПИ) за извършването на проверка за установяване дали има съответствие между доходите и придобитото имущество на Николай Рашков, като проверката е за 10 години назад. Този акт се основава на Закона за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗОНПИ , чл. 108, ал. 5).

Производството срещу Николай Рашков е образувано от КПК по сигнал, в който се твърди, че през лятото на 2023 година Община Горна Оряховица е обявила търг с тайно наддаване за продажбата на осем поземлени имота с обща площ от 8 785 кв. м. Явили се три търговски дружества, като най-висока цена е предложила фирмата „Мирвана“ ООД, в която съдружник и управител до 16.11.2023 г. е бил Николай Рашков.

Междувременно, на проведените на 29 октомври 2023 г. избори за кметове и общински съветници, Рашков е избран за кмет на община Горна Оряховица и полага клетва на 10.11.2023 г. След обжалване, поради неспазване на сроковете по тръжната процедура, заповедта за обявяване на „Мирвана“ ООД за купувач на поземлените имоти влиза в сила на 16.11.2024 г., т.е. малко след встъпването на Рашков в длъжност като кмет. Дружеството изпълнило задължението си да заплати цената на имотите. В същото време заместник – кметовете, назначени през предходния мандат, вече били напуснали и общината нямала новоназначени. При тази ситуация, на 24.11.2023 г. Рашков сключил договор с “Мирвана“ ООД, представлявано вече от майка му, на която той прехвърлил и дяловете си от дружеството. КПК приема, че сключвайки договора, Рашков е нарушил забраната по чл.77, ал.3 в ЗПК - сключил е договор за продажба на недвижими имоти с търговско дружество, в което самият той е бил управител и съсобственик на капитала една година преди датата на избирането му за кмет на община Горна Оряховица.

Относно възраженията на Рашков за това, че действията му са в изпълнение на решение на общинския съвет, който е фактически органът по разпореждане със собствеността, ВАС приема, че същите са неоснователни, защото „нито едно имуществено благо не би могло да „напусне“ общинския патримониум само с акт на съответния съвет, без разпоредителното действие на кмета, свързано както с издаване на заповед, така и със сключването на договор.

Във връзка с направеното възражение за липса на облага за търговското дружество, ВАС сочи, че не е необходимо деянието да е довело до реални негативни последици при разпореждане с общинското имущество. Единствено изискване е действието да е извършено в интерес на юридическото лице, което е безспорен факт в настоящия казус.