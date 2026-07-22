Хамид Хамид нокаутира Демерджиев: Даде ни фалшификат! (ВИДЕО)

Депутатът от ДПС Хамид Хамид поиска съдействието на председателя на Народното събрание Михаела Доцова, за да получи документи от вътрешния министър Иван Демерджиев във връзка с данни, изнесени по време на изслушването му за полетите на лидера на партията Делян Пеевски.

Хамид заяви категорично от трибуната на Народното събрание, че справката, която Демерджиев е предоставил на 9 юли е абсолютен фалшификат.

"Получихме една, изготвена на 9 юли - пълен фалшификат! Абсолютен фалшификат! Настоявам за истинската справка, на която се позовахте на 2 юли", каза Хамид. И допълни: Искаме да се знае кой кога е пътувал.

Хамид припомни, че в справката от 9 юли срещу имената на хората, за които Демерджиев твърди, че са летечи стои изричната забележка, че изобщо не са пътували.

Народният представител от ДПС отново припомни, че Демерджиев е предоставил в справката от 9 юли имена на бизнесмени, които след това до един са опровергали изнесената от него информация.

Председателката Доцова му отговори, че искането му е отправено по каналния ред към МВР и се чака отговорът от вътрешното министерство.