ДПС: Демерджиев се опитва да прикрие скандал с недвижими имоти 

МВР-шефът Иван Демерджиев провежда методичната дезинформационна и манипулационна ПР-кампания за компрометиране на политически опонент с фейк новини и незаконно преследване в името на реализиране на личните му политически амбиции. Това заяви ДПС в специална своя позиция.

В нея се казва още:

"PNR - скандала, в който Демерджиев забърка България още дълго ще оттеква и вече нанесе много сериозни щети на репутацията на България в сферата на международната сигурност.

Всеизвестните факти за целта и действието на закона “Магнитски” и OFAC, които ангажират единствено американската държава, нямат действие в Европейския съюз и България. И по този въпрос има еднозначно становище както на ЕП, така и действащ регламент, който забранява екстериториално приложение на подобни решения.

Що се отнася до мотивите на Демерджиев, то може да се направи обосновано предположение, че действията му са опит да “бяга пред вятъра” и да прикрие назряващия скандал с многобройните му съмнителни сделки с имоти.