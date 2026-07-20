(Само)Признание: Демерджиев обслужва интересите на ПП-ДБ и Прокопиев

Държавният департамент на САЩ преразглежда санкциите по "Магнитски" срещу българи при мандата на Джо Байдън заради съмнения, че част от тях са били наложени под давлението на мрежата на милиардера-спекулант Джордж Сорос и заради връзките й с предната президентска администрация и по-специално с бившия държавен секретар на Щатите Антъни Блинкен.

Тази новина беше публикувана в края на май от базирания във Вашингтон и отразяващ работата на Белия дом и Конгреса на САЩ сайт The Pavlovic Today. Поводът за нея беше решението на екипа на US държавния глава Доналд Тръмп да премахне името на бившия зам.-министър на икономиката Александър Манолев от санкционните списъци, а също очакванията това скоро да се случи и за други с наложени по подобен начин санкции.

У нас обаче беше отразена от едва няколко медии и бързо потъна в забвение. Отговорът на въпроса „защо“ се знаеше още тогава, но днес получи своето потвърждение в комплект с две ключови признания от човек на корпоративно-олигархичния кръг „Капитал“ на наместника на Сорос у нас – Иво Прокопиев.

Признанието

„Предполагам, че това, което се опитва да избегне г-н Демерджиев, е отпадането на тези лица от санкционните списъци по „Магнитски“, коментира пред NOVA NEWS в отговор на въпроса каква е била целта на посещението в САЩ на МВР шефа и на кампанията му срещу лидера на ДПС Делян Пеевски Петромир Кънчев от „Правосъдие за всеки“. С което реално призна две неща.

Първо – че Сорос и Прокопиев, който по собствените му думи владее медийния мейнстрийм в България, правят всичко възможно въпросните санкции да не отпаднат, тъй като именно те – посредством доноси на техни проксита – са отговорни за налагането на част от тях.

И второ – че Демерджиев също е прокси на този тандем и с клеветническата си акция срещу Пеевски у нас и в САЩ обслужва интересите на „дълбоката държава“ на кръга „Капитал“ и „Отворено общество“.

Нито едно от тези две неща не е новина. Съмненията, че Демерджиев работи не за благото на гражданите, а за интересите на Прокопиев, датират от години и получиха своето потвърждение още от първия ден на кампанията му срещу председателя на ДПС, която беше проведена в пълен синхрон с медиите, НПО-тата и политиците, принадлежащи към задкулисието, ръководено от олигарха Прокопиев. Но друго си е да бъдат потвърдени от вътрешен човек на същата тази „дълбока държава“.

Интересите на олигархията vs интересите на обществото

Думите на Кънчев са обобщен отговор и за ключовия за обществото въпрос защо вместо да бори престъпността и кървавата война по пътищата, която взе десетки жертви за броени седмици и продължава да допълва черната статистика, Демерджиев от ден първи на министерския си пост бори противниците на кръга „Капитал“ и в частност Пеевски с лъжи и манипулирани справки, при това придобити с незаконни действия и погазването не само на българската нормативна система, но и на европейските директиви. До степен, че заложи на карта доверието на партньорите ни от ЕС и от САЩ и Великобритания, като е поискал, получил и ползвал нелегално достъп до строго секретната международна платформа PNR, проверявайки хиляди граждани – български и чуждестранни, само и само, за да „удари“ от трибуната на парламента един опозиционен лидер. Който впрочем също е разследван незаконно, тъй като е депутат, с имунитет е и няма данни за извършени от него нередности. Дори напротив – всяка проверка срещу него, а през годините те са десетки и от всички възможни контролни държавни органи, е доказвала обратното.

Въпреки всички тези факти, на фона на цялата тази престъпна поредица от действия, след като бе опроверган у нас, както от институцията, която оглавява -МВР, така и от турските власти, Демерджиев отиде в САЩ, за да пробутва там същите опровергани вече лъжи. А при завръщането си днес продължи с обясненията от уикенда, че – видиш ли – бил предоставил данни за „лица, които заобикалят санкциите по „Магнитски“ и очаквал да бъдат стартирани „федерални разследвания“. Каквито впрочем няма как да бъдат стартирани, защото нищо от това, за което говори Демерджиев, не е извършено на територията на САЩ. А самите санкции, както Еврокомисията на няколко пъти е подчертавала през годините, не могат да се прилагат нито в България, нито в която и да било друга държава от ЕС.

За сметка на това, ако приемем, че МВР шефът е пробутвал същата справка с полетите на Пеевски, която размахваше у нас и се оказа пълна с неистински и манипулирани факти, той със сигурност е извършил поне едно престъпление на територията на САЩ. А именно въвеждане в заблуда на партньорите ни посредством дезинформация и откровени клевети.

Докъде ще доведе екскурзията му в САЩ тепърва ще става ясно. Предвид факта обаче, че беше приет от несъответстващи като ниво на министерския му пост представители на Държавния департамент и Министерството на правосъдието, а има и данни, че единствената му среща с по-високо ниво – конгресмена Джо Уилсън, е била уредена от лобистка фирма, възможността очернящата акция на Демерджиев в полза на тандема Сорос-Прокопиев да се увенчае с успех е по-скоро в сферата на невероятностите.