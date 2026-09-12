(Само)Признание: Демерджиев обслужва интересите на ПП-ДБ и Прокопиев
Човек от кръга "Капитал" разясни, че акцията на МВР шефа срещу Пеевски е опит да не преразгледат САЩ санкциите по "Магнитски"
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Човек от кръга "Капитал" разясни, че акцията на МВР шефа срещу Пеевски е опит да не преразгледат САЩ санкциите по "Магнитски"
Те отварят отново темата за "дълбоката държава" и за завладените от нея медии
Заглавието всъщност е подвеждащо. Защото това, което сутрешният блок на NOVA поднесе днес на зрителите си няма нищо общо с журналистиката, тъй като не...
Нерядко неудобните факти може да се окаже, че са по адрес на питащия и да разкрият злонамереност
Защо Прокопиев се притесни за Пеевски
"Иване, кажи си" пак се размечта за прокуратура под контрола на изпълнителната власт. Защо ли?
НС може да разследва предполагаемо влияние върху институции и публични ресурси
Колкото и медиите около "Капитал" да повтарят, че решението на КС означава, че Сарафов трябва да си „ходи веднага“, истината е друга – то не засяга ст...
Калушев се хвалел с близките си връзки с Иво Прокопиев
С участието си в Борда на US президента Тръмп България има историческия шанс да престане да е клакьор от миманса на геополитиката и да заеме място на...
Тя е сред любимците на ПП-ДБ
Овладяването на съдебната власт е последната крачка на босовете им до пълното завладяване на държавата
Разкритията очертаха ясно разделителната линия в обществото - на нормалността срещу извращенията
Падна тайната за едно служебно правителство
Човекът на Сорос у нас - Иво Прокопиев, готви нов комплот срещу вечния враг на задкулисието Делян Пеевски
Навръх Рождество швейцарски вестник публикува статия срещу Делян Пеевски, родена у нас от олигархичната колаборация на организацията на Сорос и Иво Пр...
В САЩ най-големият му враг е президента Тръмп, в България – Пеевски
Дори личната агенция на Иво Прокопиев „Маркет линкс“ признава, че ПП-ДБ не получават подкрепа от протестите
Лидерът на ПП няма срам да се качи на гърба на бизнеса, който изтощи
Подкрепям Борисов, да закрием ДАИ, каза лидерът на ДПС-Ново начало