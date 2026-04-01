В сенките на „Петрохан“: МВР шефът, олигархът и ламата

Бившата жена на Емил Дечев го питала защо води детето им с мъже по хижи в контекста на трагедията

Има ли връзка между шефът на МВР Емил Дечев, ламата Ивайло Калушев, олигарха Иво Прокопиев и трагедията „Петрохан“? Явно да. И то доста сериозна. На извънредно заседание на Народното събрание в сряда, свикано точно заради продължаващата чистка на кадри от МВР, работещи по разследването на трагедията „Петрохан“, се оказа, че всичко е свързано.

Документи, прочетени от лидера на ПГ на ИТН Тошко Йорданов от трибуната на парламента, показват, че самият Емил Дечев е бил подозиран от бившата си половинка и майка на детето му Мария Златарева в опасни връзки с хора, които са свързани със сектата „Петрохан“. Това става ясно от неин мейл до него на 9 февруари 2026 г. Датата е точно седмица, след като бяха открити първите три трупа в аферата “Петрохан” и само ден след намирането под връх Околчица на кемпера с телата на самоубилия се Ивайло Калушев и на застреляните от него Николай Златков и Александър Макулев. В мейла си Златарева настоява бъдещият служебен министър да обясни “с какви мъже водиш и си водил детето по хижи и палатки”, какви връзки има в чужбина и какъв е контактът му с хора, свързани с “добив на злато и екология”. “С оглед на случая “Петрохан” и системните ти лъжи, моля за подробна информация”, завършва Златарева. Тя предупреждава Дечев, че ще сезира прокуратурата и прилага съдебен протокол.

В унисон с притесненията на бившата си половинка за негови връзки със случая „Петрохан", Дечев започна брутална чистка сред разследващите аферата и Петроханската секта. Скандалът избухна, след като стана ясно, че министърът е оставил 9-годишната си дъщеря сама в апартамент на 8-ми етаж с необезопасена тераса, за да отиде на тайна среща в ресторант „Ниагара“ с началника на отдел „Криминална полиция“ в Главна дирекция “Национална полиция” (ГДНП) Ангел Папалезов – един от разследващите аферата „Петрохан“. Срещата се състоя в почивен ден – неделя, а Папалезов по-късно призна в парламента, че за първи път в над 20-годишната си кариера е викан на „доклад“ в кръчма вместо в служебен кабинет.

След разкриването на тази нерегламентирана среща

Дечев предприе мащабни уволнения и разчиствания сред ръководителите на разследването

Първо бе предложен за уволнение главният секретар на МВР Мирослав Рашков.

Последваха го прекият ръководител на разследването – директорът на ГДНП главен комисар Захари Васков, и шефката на Националния институт по криминалистика (НИК) старши комисар Кремена Илиева. Тези факти засилват тежките съмнения, че министър Дечев не просто има потенциален конфликт на интереси, а активно се опитва да контролира и ограничава разследването на Петроханската секта.

Пак в парламента беше цитирано и разследване на сайта „Бивол“, базирано на записи и показания на свидетели по делото, което уличава ламата от „Петрохан“ Ивайло Калушев в гнусна сектантско-педофилска дейност и опасни връзки с влиятелни хора в страната. Редица политици са ползвали услугите на „оракула“ Калушев като началото е белязано преди повече от 10 години, твърди разследването, в което се посочва, че предстои да бъде публикувана втора част, която дава детайли точно за тези връзки.

Все пак в публикацията се разкрива, че Калушев многократно е заявявал пред много хора изключително близкото си приятелство с олигарха Иво Прокопиев. Самият Калушев бил казвал, че Асен Асенов - един от най-приближените до задкулисния бос Асен, е неговият личен посредник в политическата среда на т.н. „демократични сили“, както и негов най-добър личен приятел. Името на Асенов беше разкрито преди месец от друг виден участник в аферата „Петрохан“ – бившият екоминистър Борислав Сандов, който е дал на сектата да развива дейност в защитените територии около хижата. Тогава Сандов разказа, че е бил в хижата точно с Асен Асенов, като след това последният многократно потвърди връзките си с Калушев и дори чете надгробно слово на погребението на ламата.

От разследването става ясно още, че друга близка до Прокопиев - Саша Безуханова също е посещавала Мексико, и лично е била при Калушев в имението му Санта Терезита, в неговата индивидуална стая, в която са допускани само много близки или приближени и където най-често Калушев е провеждал сеансите си. В по-нови времена става ясно за посещения на редица политици в хижата на Петрохан, и повечето от тях са се отблагодарили или с щедри дарения, или с държавни документи легализиращи тази структура, или просто с осигуряването на институционален чадър.

На този фон биографията на Дечев в изпълнителната власт и

политическите му обвързаности с „Да, България“

прави картината още по-тревожна. Той за първи път влиза в изпълнителната власт на 27 януари 2022 г. – в кабинета на Кирил Петков и „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ). Дечев идва директно от Съюза на съдиите – неправителствена организация (НПО), която е тясно свързана с ПП-ДБ през „Да, България“. Той става заместник-министър на правосъдието при Надежда Йорданова от „Да, България“. Политическата инфилтрация на Петроханската секта на Калушев в правителството на Кирил Петков, доминирано от ПП-ДБ, е тотална и хронологично документирана. Още през първата половина на януари 2022 г. Агенцията по вписванията към оглавяваното от Надежда Йорданова Министерство на правосъдието извършва скоростната регистрация на Националната агенция за контрол на защитените територии (НАКЗТ). Това е организацията, която е „сърцето“ на сектата и се оказва в центъра на екологичната НПО-инфраструктура на ПП-ДБ.

Регистрацията е извършена за рекордно кратко време, без обичайните проверки и обществени обсъждания, което позволява на структурата веднага да получи официален статут и достъп до държавни територии.

Само дни по-късно – на 8 февруари 2022 г., вицепремиерът и министър на околната среда и водите Борислав Сандов подписва официално рамково споразумение за сътрудничество с НАКЗТ, давайки ѝ реални контролни функции над защитени територии, включително районите около хижа „Петрохан“.

През юли 2022 г. министърът на образованието Николай Денков издава удостоверение №323, с което официално лицензира и регистрира основното училище „Космос“ в близкото до Петрохан село Осоица.

Училището е частен образователен център, свързан с НАКЗТ и идеологията на лама Калушев, където деца са обучавани по методи, вдъхновени от сектантските практики. След края на мандата на ПП-ДБ най-големият и най-щедър спонсор на НАКЗТ става Васил Терзиев – настоящ кмет на София и водеща фигура в „Продължаваме промяната“.

Първоначално Терзиев призна дарения в размер на 70-80 хиляди евро, но по-късно сам потвърди, че става дума за 251 000 лева лични средства, преведени по банков път. Той се опита да представи сумата като подкрепа за „кауза“, но фактическите данни показват, че истинският размер и начинът на финансиране, включващи директни преводи по личните сметки на Ивайло Иванов – Ивей от сектата – далеч надхвърлят публично обявеното в началото.

Аферата „Петрохан – Околчица“ започна като криминален казус, но бързо излезе извън рамките на обичайното разследване. Днес тя се разгръща на пресечната точка между експертни заключения, институционално мълчание и поредица от свидетелства, които поставят неудобни въпроси.

Именно тук започва да се оформя по-широкият контекст.

Случаят „Петрохан“ вече не е само въпрос на това какво се е случило в планината

Той се превръща в тест за способността на институциите да дадат ясни отговори в ситуация, в която се преплитат криминални факти, лични съдби и потенциални зависимости. Засега обаче отговорите се отлагат. Историята около Ивайло Калушев не започва с трагедията в „Петрохан“. Тя започва много по-рано – със сигнали, с контакти, с институционални решения и с една мрежа от хора, която днес все по-често се очертава в публичното пространство. Трагедията просто я освети . Извади наяве грозните сенки на цял кръг от задкулисни играчи и техни проксита в политиката, свързани с ламата и неговата зловеща секта. А един от тях, от мейлите на бившата му половинка излиза, че е не друг, а служебният вътрешен министър Емил Дечев – човек, чиято позиция по Конституция е да гарантира спазването на закона и провеждането на честни избори. Доколко това описание отговаря на Дечев сами е риторичен въпрос, отговорът на който се крие в шокиращите факти за надвисналата над него сянка на аферата „Петрохан“.

