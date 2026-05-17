Борисов гневен и притеснен. Вече много съм лесен!

Борисов продължава да се чувства лесна мишена заради свалената охрана. Пред сбирка на младежи ГЕРБ в Пловдив той изсипа куп аргументи срещу „отпадналата необходимост“ и обяви: „вече много съм лесен" и „ще се прибирам по светло“.

Фразата за „отпаднала необходимост“ първоначално беше изречена от вицепремиера Иво Христов от „Прогресивна България“ и беше насочена към партиите на ПП и ДБ.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обаче се жегна силно, тъй като само броени дни по-късно същият юридически термин беше официално използван от държавата, за да бъде свалена неговата лична охрана от НСО.

Като главен секретар на МВР съм получил най-високите правителствени награди на Италия, на Испания, на Франция и искам да попитам, това с "отпаднала необходимост" ли е, каза Борисов.

И добави: Когато дадохме ракетите за Украйна, когато разрешихме самолетите да стоят на летището в София - това отпаднала необходимост ли е.

Когато с Обама единствен в света посочихме "Хизбула" за терористична организация, това отпаднала необходимост ли е?!

Той възмути, че вкарал 14 милиарда в бюджета, а те пресмятали цената на охраната му. Също се похвали, че „няма секретна служба в света, когато чуят Бойко Борисов, да не стават на крака“.

„Ако някой ден се случи нещо с мен, да знаете - политическо е", завърши притеснено Борисов.

