Борисов: Влизането в Съвета за мир на Тръмп беше наше решение

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира темата за влизането в Съвета за мир на Доналд Тръмп. По-рано днес премиерът Андрей Гюров заяви пред Euronews, че участието в Съвета за мир е одобрено от парламента без да има национален консенсус, затова щял на предприеме действия за излизане на страната ни от структурата. В отговор председателят на ДПС Делян Пеевски определи действията на Гюров като недопустими и извън правомощията на служебната власт. Според него подобни решения не могат да се вземат еднолично.

„Медийна димка пуснал служебният премиер за това, че бил решил да изтегли участието на България от Съвета за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп“, заяви Пеевски.

„Напомням на този човек, че сигурността и бъдещето на България не може да бъде личен избор, прищявка или инат, та да решава той подобни стратегически въпроси и теми“, заяви Пеевски.

"Гюров се опитва да твърди неща, които не са верни - заяви Борисов пред журналисти в Ямбол. - Влизането в Комитета за мир беше наше решение - на ГЕРБ, тъй като за първи път в управлението на газа в този Комитет за мир, където ръководителите са трима, влиза Николай Младенов. Той е мой външен министър в първото правителство, изключително уважаван и в Израел, и в арабския свят, и е един от най-добрите посредници. Затова тогавашният редовен премиер Росен Желязков отиде и заедно с президента на САЩ Доналд Тръмп го подписа".

Пеевски няма нищо общо. А вкарването от страна на ДПС искане за ратифициране в НС ни постави в много затруднено положение - ако не бяхме го ратифицирали в залата на НС, щеше да излезе, че не подкрепяме подписаното от Желязков и Тръмп."

