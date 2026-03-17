Борисов даде нова роля на знакови кметове от ГЕРБ

Нова длъжност в ГЕРБ предлага лидерът Бойко Борисов. Дейността ще се осъществява от двама души. Това обяви самият Борисов на среща със знаковите кметове в Бургас и Стара Загора Димитър Николов и Живко Тодоров, излъчван на живо във Facebook.

„Възнамерявам на конгреса на предложа нова длъжност, която да се осъществява от тандем. Така че, и двамата се гответе, защото за хубаво или лошо, но (Цветан) Цветанов ни липсва в партията като човек, който ежедневно се занимаваше с нея. Така че ще съвместите още малко задължения, защото сте безспорни авторитете навсякъде в страната. Сега е време да си поработим и за партията", заяви Борисов, обръщайки се към Николов и Тодоров.

„Наблюдавам внимателно и нещата около листата на президента Радев, почти половината от тях ги познавам добре, работили сме добре с тях. Аз съм убеден, че мобилизирани ще дадем добър резултат и ще имаме стабилно управление", посочи още Борисов.

"Ние сме опоненти, не сме врагове", отсече Борисов.

Борисов, Николов и Тодоров заявиха, че искат да разсеят всички спекулации защо кметове на ГЕРБ в големи градове не са водачи на листи за предстоящия парламентарен вот.

Тримата са категорични, че икономическата картина е различна за всеки регион за страната и работата на кметовете е да предлагат инициативи на национално ниво.

„Интрига няма. Трябва да се промени изцяло комуникационната култура. Затова и парламентът е с толкова нисък рейтинг“, каза Живко Тодоров.

"Ние като кметове ви насърчаваме - говорете си с всички останали. Няма нужда от отрицание и от омраза", добави Тодоров.

А лидерът на ГЕРБ уточни, че всички бургазлии и старозагорци имат нужда от своите кметове. А ако Тодоров и Николов участват на изборите, трябва да излязат един месец в отпуска.





