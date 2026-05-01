Радев ще е премиер! ПБ поема дневния ред и търси съюз с ПП и ДБ

„Няма никакво съмнение, че Румен Радев ще бъде новият министър-председател.“ С тази категорична теза депутатът от „Прогресивна България“ Слави Василев очерта политическата рамка в първите дни на новото Народно събрание.

По думите му формацията е готова да поеме инициативата и да задава дневния ред в парламента. Той подчерта, че всички партии, които искат да подкрепят политиките на ПБ, са добре дошли. Така се задава конфигурация, в която управляващото мнозинство ще се съобразява с нов център на влияние.

Василев посочи „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ като естествени партньори за диалог, особено по темата за съдебната реформа. Според него именно там има потенциал за съвпадение на приоритетите и постигане на реални промени.

Той разкри още, че Румен Радев е предложил Михаела Доцова за председател на 52-о Народно събрание като част от стратегията за консолидиране на институционалната власт. В същото време отказа да коментира конкретния състав на бъдещото правителство, като подчерта, че решенията се вземат в тесен кръг и ще бъдат обявени съвсем скоро.

Василев заяви, че ще остане в парламента, а няма да влиза в изпълнителната власт, като аргументира решението със необходимостта да се повиши авторитетът на Народното събрание. По думите му именно силен парламент е основата за стабилно управление.

Сериозен акцент в изказването му беше поставен върху състоянието на публичните финанси. Той предупреди, че страната се намира в тежка ситуация, като определи бюджета като изчерпан до краен предел. Според него предстои изработване на нов държавен бюджет при липса на резерви и с натиск върху фискалната политика.

„Положението мига на червено“, заяви Василев, като подчерта, че ще са нужни бързи и трудни решения, за да се стабилизира финансовата рамка на държавата.

