Радев откри новите мощности на Алкомет: Това е символ отвъд индустрията

Нова инвестиция от 70 млн. евро в „Алкомет“ АД превръща Шумен в още по-силен индустриален център и отваря 160 нови работни места. Премиерът Румен Радев участва в официалното откриване на новите производствени мощности на компанията, реализирани по стратегическата инициатива „Приоритетен инвестиционен проект“.

По думите му проектът показва какво може да се случи, когато бизнесът, местната власт и държавата работят в една посока. Инвестицията разширява производството за сектори с висока добавена стойност - автомобилостроене, електромобилност, възобновяема енергия и строителство.

„Блестящ пример“ за индустриална амбиция

Румен Радев припомни, че през септември 2024 г. е участвал в старта на проекта за разширяване на производствената база на „Алкомет“. Той подчерта, че мащабът и скоростта на реализацията са силен знак за капацитета на българската индустрия да привлича и изпълнява сериозни инвестиции.

„Когато заедно с г-н Индже (мажоритарният собственик на "Алкомет" Фикрет Индже - бел.ред.) натиснахме бутона на първия бетоновоз на този изкоп, изобщо не съм очаквал, че такъв амбициозен проект може да се осъществи само за 18 месеца“, заяви премиерът.

„Днешното знаменателно събитие е блестящ пример какво може да се случи там, където има амбиция, смела визия, ефективен мениджмънт и пълноценно взаимодействие между бизнеса, местната и централната власт“, каза още Радев.

70 млн. евро за нов капацитет и нови пазари

Инвестицията в Шумен е насочена към разширяване и модернизация на ключови производствени звена. С новите мощности производственият капацитет на валцовите продукти достига 115 000 тона годишно, а на пресовите продукти - 45 000 тона.

Проектът укрепва позициите на „Алкомет“ като най-големия производител у нас на алуминиеви валцови и пресови продукти. Разширеното продуктово портфолио ще обслужва индустрии, в които конкуренцията е пряко свързана с технологично обновление, стабилни доставки и високо качество - автомобилостроене, електромобилност, възобновяема енергия и строителство.

Символ на отношенията между България и Турция

Премиерът постави проекта и в по-широк политико-икономически контекст. Според него откриването на новите мощности не е само корпоративно събитие, а знак за развитието на отношенията между България и Турция и за приемствеността в подкрепата за стратегически инвестиции.

„Наред с цялата положителна статистика, която чухме днес, това събитие има измерения далеч отвъд индустрията и индустриалното производство“, заяви Радев.

„То е символ на възходящото развитие на приятелските и търговско-икономическите отношения между България и Турция. То е символ на приемственост между няколко български правителства в подкрепа на българската икономика“, каза министър-председателят.

Високите технологии като път към по-силна икономика

Радев подчерта, че новите мощности дават увереност, че България може да продължи да развива производства с висока добавена стойност. По думите му именно такива проекти помагат на страната да търси нови позиции на международните пазари.

„Днешното събитие ни дава надежда и увереност, че ние ще продължим да внедряваме високотехнологични производства с висока добавена стойност“, отбеляза премиерът.

Той добави, че България трябва да продължи да завоюва нови места на международните пазари. В този смисъл „Алкомет“ се превръща не само в голям работодател за региона, а и в пример за индустрия, която работи в посока модернизация, износ и технологична устойчивост.

Подкрепа въпреки политическата нестабилност

Премиерът поздрави мажоритарния собственик на „Алкомет“ Фикрет Индже и екипа на компанията за това, че са продължили да инвестират въпреки трудната политическа среда. Той подчерта, че подобни решения имат значение не само за конкретното предприятие, но и за доверието към България като място за индустриални инвестиции.

„Искам да поздравя г-н Индже и неговия екип, че въпреки политическата нестабилност в България, въпреки редицата предизвикателства, вие не загубихте посоката“, каза Радев. „Продължавахте да влагате максимума от себе си“, добави министър-председателят.

Радев обърна внимание и на ролята на община Шумен. Той поздрави кмета проф. Христо Христов и заяви, че без съдействието на местната власт резултатът нямаше да бъде същият.

Индустрия, която променя Шумен

Премиерът подчерта и социалното значение на компанията за региона. По думите му „Алкомет“ не само разширява производствената си база, но и променя облика на Шумен, като открива нови перспективи за града.

Радев посочи корпоративната социална отговорност на компанията, включително нейния принос към образованието, здравеопазването, културата и спорта в Шумен и региона. Така индустриалният проект се представя не само като икономическа инвестиция, а като фактор за местно развитие и по-добра среда.

Правителството ще подкрепя стратегическите инвеститори

В церемонията участва и вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев. Той подчерта, че българското правителство ще продължи да подкрепя инвеститорите и да осигурява бърза административна работа по стратегическите инвестиции.

На събитието присъстваха още посланикът на Турция в България Мехмет Уянък, посланикът на България в Турция Ангел Чолаков, кметът на Шумен проф. Христо Христов, областният управител Георги Желев, председателят на Общинския съвет Ася Аспарухова, Фикрет Индже, председателят на Продължаваме промяната Асен Василев, представители на университети, народни представители, зам.-кметове и общински съветници.

Още инвестиции като тази

Румен Радев заяви, че ръководството на „Алкомет“ може да разчита на подкрепа и взаимодействие от страна на държавата. По думите му проектът показва как България може да развива високотехнологична индустрия, когато има визия, капитал, административна координация и местна подкрепа.

„Убеден съм, че ще имаме още много подобни поводи за празнуване, защото екипът тук си е поставил високи, амбициозни цели“, каза премиерът. „Можете да разчитате, г-н Индже, на нашите подкрепа и взаимодействие“, заяви Радев.

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