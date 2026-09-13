Петкова: Възобновяване на АЕЦ "Белене" не фигурира в плановете ни

"В нашата програма приоритетите в сектор в енергетика са очертани ясни и там възобновяването на АЕЦ "Белене" не фигурира. Това заяви министърът на ене...