Радев откри новите мощности на Алкомет: Това е символ отвъд индустрията
Компанията увеличава капацитета си до 115 000 тона валцови и 45 000 тона пресови продукти годишно
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Компанията увеличава капацитета си до 115 000 тона валцови и 45 000 тона пресови продукти годишно
Депутатите ще разгледат и гласуват проекторешенията за 7-ми и 8-ми блок
"В нашата програма приоритетите в сектор в енергетика са очертани ясни и там възобновяването на АЕЦ "Белене" не фигурира. Това заяви министърът на ене...