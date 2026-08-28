Гюров и Кандев влизат в боя, бута ги армия от жени

Андрей Гюров и Георги Кандав влизат в боя за президент на 1 септември. Това ексклузивно съобщи острието на агенция ПИК Соня Колтуклиева, позовавайки се на свои информирани източници.

Най-вероятно ще сторят това от родния си град Гоце Делчев, съобщи Колтуклиева.

Върви усилена работа за търсене на подкрепа и за формиране на Инициативен комитет. Много активно работят три жени: Румяна Бъчварова, която беше началник-кабинет и Надежда Нейнски, която беше външен министър в служебния кабинет “Гюров”, както и телевизионната водеща Искра Ангелова. Но основен организационен двигател е съпругата на Владимир Табутов, бизнесмен от Благоевград, бивш заместник-председател на парламентарната група на “Продължаваме промяната”, който през 2023 г. декларира спестявания за 700 000 долара и 160 000 лева, както и вземания за 744 210 лева.

Той и съпругата му Надя през 2019 г. са си купили апартамент от 189 кв. в София за 764 425 лева. Табутов е собственик на фирма, която изгражда фотоволтаични паркове, а стойността на 100% от фирмата му е 1 млн. лева, информира още агенция ПИК.