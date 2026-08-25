Мирчев с пирует. Заби нож в гърба на Гюров

Ето това е Ивайло Мирчев. В името на личния си интерес предава всеки - дори ортаците си от ПП. Политическият щурмовак, който първи предложи Андрей Гюров за кандидат-президент на ПП-ДБ и дори преименува фейсбук групата, създадена на 15 юли 2021 г. в подкрепа на Кирил Петков, за да я превърне в предизборен щаб на Андрей Гюров, днес се изметна и обърна гръб на бившия служебен премиер.

„Да, България“ и „Демократична България“ може да не подкрепят Андрей Гюров за президент, стана ясно от изказване на Мирчев. Той заяви, че Гюров е желан от голяма част от съмишлениците им и се е представил много добре като държавник в служебното правителство, но допълни, че партията следва план, включващ и риска неин представител да бъде „орезилен от жълтите медии“.

Мирчев каза, че ще има двама силни кандидати - за президент и вицепрезидент, и че скоро ще стане ясно кои са те. Така той реално остави отворен въпросът дали формацията ще застане зад доскорошния служебен премиер Андрей Гюров. По предварителна информация от миналата седмица Гюров трябваше днес да каже скача ли в битката за "Дондуков" 2, но така и не го направи. С което само потвърди раздора между ПП и ДБ.



Доскорошният лидер на ДСБ Атанас Атанасов заяви преди дни, че демократичната общност очаква именно Гюров да направи това в следващите дни. Според Атанасов той би бил обединяваща фигура. Междувременно инициативният комитет, който трябва да издигне кандидатурата му, вече е задвижен.

Атанасов пръв обяви на 20 юни, че Гюров ще бъде кандидатът за президент на демократичната общност. От „Продължаваме промяната“ обаче продължават да избягват коментари за бившия си съпартиец и председател на парламентарната им група. Новият лидер на ДСБ Радан Кънев и представители на „Да, България“ неколкократно са подканяли Гюров да обяви намеренията си.

Кънев заяви, че номинацията трябва да бъде излъчена от силен инициативен комитет, а не от партийни лидери. Според него това би дало възможност за по-широка подкрепа. Лидерът на ПП Асен Василев от своя страна често подчертава, че процедурата трябва да бъде задвижена от Форума за демократично действие. ПП и ДБ са постигнали споразумение за общ кандидат, което е трябвало да бъде финализирано от неправителствената организация, но все още не е ясно дали това ще се случи.