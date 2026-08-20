Стана ясно кога Гюров обявява кандидатурата си за президент

Андрей Гюров трябва най-после да поеме отговорност и да обяви дали влиза в президентската битка - такова послание отправи пред Нова телевизия заместник-председателят на Народното събрание и депутат от "Демократична България" Атанас Атанасов.

"Има очакване от демократичната общност Андрей Гюров да заяви своята кандидатура. Това най-вероятно ще се случи в следващите дни", заяви той пред "Здравей, България". Думите му идват след седмици на колебание около кандидатура, за която политически партньори говорят открито още от юни. Атанасов призна, че забавянето вече поставя въпроса дали няма да се стигне до разпиляване на гласовете в демократичната общност.

Два месеца анонси, но още няма кандидат

Точно на 20 юни Атанасов вече съобщи, че се подготвя инициативен комитет за издигането на Гюров и че политическите сили трябва да застанат "на втора линия" зад него. Четири дни по-късно самият Гюров отказа да отговори на журналисти дали ще се кандидатира, а на 26 юли все още твърдеше, че решението трябва да бъде взето "внимателно и премерено". Така към 20 август минаха два месеца от първото публично обявяване на проекта, без главният му герой официално да е казал "да".

Това забавяне вече трудно може да бъде представяно само като технически детайл. Илияна Йотова влезе официално в надпреварата още през юли, докато около Гюров продължават да говорят партии, инициативни комитети и анализатори, но не и самият потенциален кандидат. Политолози вече предупредиха, че времето може да се окаже решаващо и че прекалено дългото изчакване носи риск за кампанията му.

Гюров трябва да поеме отговорност

Самият Атанасов вече говори не просто за очакване, а за отговорност. "Информацията, която имам, е, че очакването на демократичната общност е Гюров да поеме отговорност. И това най-вероятно ще се случи и той ще бъде обединяваща фигура", заяви депутатът от ДБ.

Той отхвърли твърденията, че инициативата се е провалила. "Промени се механизмът, по който това ще се случи", обясни Атанасов и посочи, че вече има организация за създаването на инициативен комитет и план за провеждането на кампанията.

Подкрепа има, решението липсва

Политическата почва за кандидатурата вече е подготвена. "Продължаваме промяната" публично обяви, че би подкрепила Гюров, ако той се кандидатира, а Асен Василев го определи като "отлична кандидатура". Именно затова продължаващото мълчание на Гюров все по-трудно може да бъде обяснявано с липса на политическа подкрепа.

Атанасов заяви, че целта е мобилизация на проевропейската демократична общност. "Това е единственият вариант да се противостои на тази концентрация на червена власт в България", каза той.

ГЕРБ остава въпрос за самия кандидат

Депутатът от ДБ отказа предварително да затвори и въпроса за евентуална подкрепа от ГЕРБ. Според него това решение не трябва да бъде взимано от партиите зад кандидатурата, а от самия Гюров, ако той влезе в надпреварата като независим.

"Това е работа на номинирания, който ще се кандидатира като независим", подчерта Атанасов. По думите му формациите, заявили готовност да подкрепят Гюров, ще останат "на втора линия", а инициативата и политическите решения в кампанията трябва да бъдат на самия кандидат.