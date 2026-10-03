Черно море вече не е същото. Учените се хванаха за главата

Черно море вече не е същото. Голямата промяна, която тревожи учените, вече е факт. Данните на турски и европейски учени показват, че моретата около Турция, а чрез тях и Черно море, навлизат в епоха на ускорено затопляне, която променя екосистеми, климатични модели и икономики.

Проф. Локман Хакан Теджер от Университета „Намък Кемал“ в Текирдаг представя картина, която вече не може да бъде игнорирана. Мраморно море се е затоплило с 2,5 градуса за последните пет десетилетия. Това е повече от двойно над глобалното средно затопляне на морската вода, което според международните климатични институти е между 1,1 и 1,5 градуса. Егейско море се е повишило с около два градуса, а Черно море – с около 1,3.

Тези числа не са просто статистика. Те са новата география на морето. Черно море пък се е затоплило с 1,3 градуса.

Мраморно море: Най-бързо променящият се басейн в региона

Мраморно море е най-силно засегнато. Затоплянето му е толкова интензивно, че учените го определят като „климатична лаборатория“, в която процесите се случват по-бързо и по-драматично от други части на Средиземноморския басейн.

По-топлата вода съдържа по-малко кислород. Това е критично за морските организми, които разчитат на стабилна химична среда. В последните години в Мраморно море се наблюдава рязко увеличаване на инвазивни видове – риба балон, риба лъв, различни видове медузи. Те се възползват от новите температурни условия и изместват местните популации.

Към климатичния натиск се добавя и човешкият. Отпадъчните води, промишленото замърсяване и свръхстроителството около Истанбул създават условия за периодични епизоди на морска слуз – гъста биомаса, която задушава морето и блокира светлината.

Мраморно море вече е система под стрес. И този стрес се пренася към съседните морета.

Егейско море: Между туризма и климатичните аномалии

Егейско море се затопля с около два градуса – промяна, която има пряко значение за туризма, риболова и валежните модели.

При температура на морската вода над 29 градуса охлаждащият ефект върху човешкото тяло намалява. Това означава по-рискови условия за къпане, по-високо изпарение и по-голяма вероятност за интензивни валежи по крайбрежието.

Климатичните модели за 2026–2027 г. показват, че взаимодействието между El Niño и Северноатлантическата осцилация може да доведе до по-чести морски топлинни вълни. Те влияят на миграцията на рибите, на планктона и на цялата хранителна верига.

Егейско море е ключово за българския туризъм. Милиони българи избират турските курорти всяко лято. Затоплянето променя комфорта, риска от бури и качеството на морската вода.

Черно море: Българската перспектива

Черно море се затопля с около 1,3 градуса. На пръв поглед това изглежда по-малко драматично, но Черно море е свързано с Мраморно чрез Босфора. Това означава, че процесите в турските води пряко влияят на българските.

По-топлата вода съдържа по-малко кислород, което може да намали рибните запаси. Видове като сафрид, черноморска скумрия и попчета вече показват промени в поведението и миграцията.

Според Copernicus Ocean State Report за 2026 г. Черно море преживява по-чести морски топлинни вълни. Те влияят на планктона – основата на морската хранителна верига – и променят условията за размножаване на рибите.

Климатичните промени в Черно море вече се усещат и в атмосферата. По-топлата морска повърхност увеличава изпарението, което при подходящи атмосферни условия води до по-интензивни валежи и бури. Прогнозите за есента на 2026 г. показват взаимодействие между циклон над Черно море и антициклон от Русия – комбинация, която може да донесе силни валежи и температурни аномалии над България.

Туризмът и крайбрежието - нови реалности

Затоплянето на морската вода променя туризма в целия регион.

При температури над 29 градуса морето губи охлаждащия си ефект, което увеличава риска от топлинен стрес. По-топлата вода води до по-интензивно изпарение, което може да създава условия за внезапни бури.

Покачването на морското равнище е друг фактор, който засяга плажовете и крайбрежната инфраструктура. Според последните данни на Европейската агенция за околна среда Средиземно море се покачва с около 3,5 мм годишно, а Черно море – с около 4 мм. Това означава, че в следващите десетилетия част от плажните ивици ще бъдат подложени на ерозия.

Какво може да се направи

Учени от Турция, България и ЕС посочват няколко ключови мерки. Модерни пречиствателни станции, намаляване на въглеродните емисии, разширяване на защитените морски територии, мониторинг на морските топлинни вълни и регионално сътрудничество между България, Турция и Румъния.

Морето е общо. И проблемите му са общи.

Морето говори на нов език

Морето вече не е същото. Температурите растат, екосистемите се пренареждат, климатът става по-краен.

За България това не е далечна новина, а непосредствена реалност. Черно море е част от същата система, която се затопля от Мраморното до Средиземното. Ако искаме да разберем бъдещето, трябва да гледаме към морето. То вече говори на нов език. И този език е езикът на промяната.