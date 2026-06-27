Гигантска вълна в Тихия океан. НАСА отправи страшно предупреждение

Учени от НАСА са регистрирали масивна вълна от топла вода в Тихия океан, което показва бързото формиране на ново мощно явление Ел Ниньо. Изследователите предупреждават, че тазгодишното климатично явление може да е едно от най-силните в историята, според Digi24, цитиран от БГНЕС.

Сателитът Sentinel-6, воден от Майкъл Фрайлих, е засекал т.нар. вълна на Келвин - масивна маса от топла вода, простираща се на стотици километри по екватора. Поради затоплящата се вода нивата на океаните в някои райони вече са се повишили с повече от 15 сантиметра над нормалното.

Според експерти вълните на Келвин са причинени от отслабващите пасати в западната част на Тихия океан. В резултат на това топлата вода се движи на изток, натрупва се край бреговете на Южна Америка и блокира издигането на студена, дълбока вода. Новата вълна е регистрирана на 8 юни. Данните от сателита потвърждават, че повърхността на океана се затопля с изключително бързи темпове. Ето защо учените официално обявиха ново явление Ел Ниньо.

Експертите отбелязват, че настоящите условия много напомнят на тези от 1997 г., когато се случи едно от най-разрушителните и мощни явления Ел Ниньо в съвременната история. „Досега изглежда, че това ще бъде много голямо събитие, дори по-силно, отколкото прогнозирах миналата седмица. Но се нуждаем от повече наблюдения, за да разберем точно как ще се развие“, каза Северин Фурние, изследовател в Лабораторията за реактивно движение на НАСА.

Ел Ниньо е естествен климатичен цикъл, който значително влияе върху метеорологичните модели в различни части на света. Обикновено носи по-обилни валежи на западното крайбрежие на Южна Америка и югозападните Съединени щати, като едновременно с това причинява суши в части от Азия и Океания.

Предишният феномен Ел Ниньо, което продължи от средата на 2023 г. до пролетта на 2024 г., беше фактор, допринасящ за рекордното глобално затопляне. Тогава 2024 г. беше призната за най-топлата година в историята.

През 1997 г. явлението започва бързо през май, достига пика си в края на годината и предизвиква невиждани климатични аномалии по цялото земно кълбо, включително мащабни суши, опустошителни наводнения и рекордни горещини.

Основни събития и последствия от опустошителния Ел Ниньо през 1997 г-

Глобални температурни рекорди: Феноменът повишава временните глобални температури с 1.5 °C спрямо нормалните стойности.

Екстремно време в Южна Америка: В Перу и Еквадор се изсипват поройни дъждове (в някои райони валежите са до 16 пъти над нормата), които предизвикват огромни свлачища и наводнения. В същото време океанският феномен става причина за първия от 116 години снеговалеж в Гуадалахара, Мексико.

Горски пожари и смог в Азия: В Индонезия и части от Югоизточна Азия Ел Ниньо спира дъждовете и предизвиква неконтролируеми горски пожари. Гъстият дим и токсичният смог блокират слънчевата светлина и причиняват тежки екологични и здравни кризи.

Морски екосистеми: Затоплянето на водите унищожава около 16% от кораловите рифове в световен мащаб, оказвайки пагубен ефект върху морския живот и риболова.

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