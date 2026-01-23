Неочакван риск за България! Настъпват невиждани горещи дни

България е сред европейските страни с най-голям риск от горещи вълни до края на века, съобщава Invetsor.bg.

Гореща вълна е поредица от няколко последователни дни с необичайно високи температури, значително над нормалните за сезона и мястото. Такаива дни натоварват сърцето и кръвоносната система, влошават диабета, астмата, психични разстройства, увеличават риска от инсулти, инфаркти и дехидратация.

Затова Световната здравна организация ги определя като най-смъртоносното климатично явление в Европа.

2025 г. е на трето място сред най-топлите години, регистрирани в Европа, като март беше най-топлият месец, отбелязан на континента, сочат новите данни на Службата на Европейския съюз (ЕС) за изменение на климата „Коперник“, цитирани от Euronews. Средната температура достигна 10,41°C, което е с 1,17 °C над референтния период между 1991 и 2020 г.

Източната част на Северния Атлантик, регионът на Северно море, включително северните части на Великобритания и части от Скандинавия, югозападната част на Средиземно море и най-западната част на Русия отбелязаха рекордно високи температури. Франция, Русия и Румъния са класирани като европейските страни, които ще бъдат най-силно засегнати от глобалното затопляне до 2100 г., според последните данни на Reinders Corporation.

Изследването отбелязва, че мекият климат на Стария континент може да изчезне до 2100 г., тъй като всяка от анализираните страни ще се сблъска с редовни горещи вълни с температури над 36,8°C до края на века.

Проучването анализира данни от климатични модели, честотата на горещите вълни и средните и максимални температури в европейските страни.

„Това са малки, но мощни индикатори за това колко бързо се променя глобалният климат“, казва Герит Ян Рейндърс, главен изпълнителен директор и експерт по климатични данни в Reinders Corporation. „Същите сили, които водят до тези промени, вече преобразуват Европа, където нарастващите екстремни жеги ще поставят на изпитание устойчивостта на нашата инфраструктура, системите за обществено здравеопазване и начина ни на живот“, добавя експертът.

Франция е най-уязвимата страна в Европа по отношение на горещите вълни, като според Reinders Corporation в бъдеще тя ще преминава през пет горещи вълни годишно със 115 дни с екстремна жега.

Очаква се до 2100 г. средните температури в страната да достигнат до 37 °C, като почти четири месеца от годината вероятно ще бъдат с горещи вълни.

Русия е изправена пред втората по интензивност топлинна трансформация с общ индекс на горещи вълни от 79,92 пункта. Страната ще преживее две годишни горещи вълни с най-високата средна температура от всички европейски държави - 37,99°C, достигаща максимални стойности от 39,71°C.

Източна Европа се очертава като неочаквана бъдеща гореща точка, като Румъния е на трето място, Молдова се нарежда на четвърто, а България е на пето, изпреварвайки средиземноморските страни.

Румъния и Молдова ще преживяват три горещи вълни годишно, всяка с продължителност от 17 дни, докато България ще се сблъска с две горещи вълни годишно с продължителност от 14 дни, предупреждават учените.

Проучването разкрива, че средиземноморските страни показват „изненадваща“ устойчивост, макар да са традиционно горещи дестинации. Турция, Гърция и Италия се класират по-ниско от очакваното в проучването, съответно на 6-о, 7-о и 10-о място.

Турция ще се сблъсква с една гореща вълна годишно, с продължителност 13 дни и средна температура 37,76°C. Междувременно Гърция ще преживее две горещи вълни със средна температура 36,92°C, а Италия заема най-ниското място в общата класация с една гореща вълна от общо девет дни.

Топлинният стрес е основната причина за смъртни случаи, свързани с климата, и може да влоши съществуващи заболявания, включително сърдечно-съдови проблеми, диабет, психични разстройства, астма и други. Жегата може също така да увеличи риска от инциденти и предаване на някои инфекциозни заболявания, според Световната здравна организация (СЗО).

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com