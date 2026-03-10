Развръзка в договора с "Боташ". Започват преговори

София ще подготви преговори в опит за предоговаряне на условията по сделката с "Боташ". Това стана ясно от изявление на служебния министър на енергетиката Трайчо Трайков. Той се е срещнал в Париж по време форум за ядрена енергетика днес с турския си колега Алпарслан Байрактар и го е поканил да дойде в България. Това съобщи самият Трайков пред журналисти във френската столица, където участва в срещата, посветена на ядрената енергия, предаде БТА.

По думите му от турска страна Трайков вижда разбиране и готовност за промени в условията на договора с "Боташ", който нееднократно е атакуван най-вече от средите на ГЕРБ за плащане на неустойки в размер на 400-500 хил.евро на ден за резевриран капацитет, независимо дали се пренася газ или не.

Предстоят конкретни преговори, тъй като става дума за много специфични параметри, но в същото време Турция има свои интереси, а имаме и взаимни други проекти, които в момента обсъждаме като например зелени коридори през Турция и България за енергия от възобновяеми енергийни източници, така че основната тема е газовия договор, подчерта Трайков.

До посещението на Алпарслан Байрактар в София от българска страна ще бъде изготвена подробна позиция за това къде вижда възможности да бъде актуализиран този договор, стана известно от думите на служебния министър. Според него е добра идеята България да се възползва от големия капацитет за внос на втечнен природен газ през турски терминали. Ние искаме да запазим рационалната философия на това споразумение, но трябва да оптимизираме параметрите и за това се разбрахме да говорим в София, каза той. С Турция имаме и винаги сме имали множество инициативи в областта на енергетиката, допълни Трайков.

