Извънредно заседание на парламента заради цените на горивата

Депутатите се събират на извънредно заседание днес. На него парламентът ще изслуша заместник-министъра на финансите Станимир Михайлов, директора на Агенция "Митници", председателя на Държавния резерв и особения управител на "Лукойл" Румен Спецов. Депутатите искат да разберат дали институциите, включително рафинерията, имат готовност да осигурят необходими количества горива с оглед на проблемите в Близкия изток.

Освен това народните представители искат да знаят дали държавата ще вземе мерки срещу поскъпването на горивата. Справка показва, че от началото на месеца, бензин А95 е поскъпнал с 8 евроцента, дизелът с 14, а газът с 4 евроцента, предаде БНТ.

