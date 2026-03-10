Пеевски настоя за 5% увеличение на заплатите в „Български пощи“

Ако служебното правителство няма воля да увеличи заплатите в „Български пощи“, ДПС-Ново начало ще внесе предложение за 5% ръст при обсъждането на бюджета в Народното събрание. Това заяви председателят на ДПС и на парламентарната група на ДПС-Ново начало Делян Пеевски. Според него увеличението трябва да бъде прието незабавно чрез удължителния бюджет. Той подчерта, че става дума за един от най-ниско платените сектори в страната.

„Настояваме служебното правителство да отговори на исканията на работещите в „Български пощи“ за увеличение на скандално ниските им заплати с 5%. Това трябва да стане незабавно, с приемането на т.нар. удължителен бюджет“, заяви Пеевски.

По думите му, ако служебният кабинет не предприеме необходимите действия, парламентарната група на ДПС-Ново начало ще внесе предложението в парламента.

„Ако служебният кабинет няма воля да направи това, ПГ на ДПС-Ново начало ще внесе това предложение при обсъждането на бюджета в Народното събрание, точно както беше поискано от протестиращите - с 5% увеличение, със задна дата от 1 януари“, подчерта той.

Пеевски посочи, че става дума за около 7000 служители в системата на „Български пощи“, голяма част от които получават минимална работна заплата.

„За тези 7000 работещи в „Български пощи“, 5100 от които са на минимална работна заплата, нямат никакво значение политическите интриги, в които са се омотали служебните министри“, заяви председателят на ДПС и на ПГ на ДПС-Ново начало.

Той подчерта, че секторът е сред най-ниско платените в страната и изисква бърза реакция от институциите.

„Безспорно това е един от най-ниско платените сектори в страната и е наложително да се действа адекватно и своевременно“, заяви Пеевски.

