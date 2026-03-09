Надежда Нейнски: Координираме уникална операция на евакуиране

“До този момент, по цифрите, които са ми подадени от Ситуационния център,са евакуирани над 2600 българи. С наше съдействие - тук е и Министерството на туризма, туроператорите, Министерството на транспорта. Но Ситуационният център е във Външно министерство и бих казала, че координираме една уникална по рода си операция на евакуиране на толкова много български граждани от района на конфликта“.

Това коментира в предаването „Лице в лице“ министърът на външните работи Надежда Нейнски.

„В следващите един-два дни - специално от Катар, Кувейт, Бахрейн, Саудитска Арабия, планираме да се изпратят самолети от летището в Рияд - да бъдат изтеглени последните българи. Имаме и до този момент отделни обаждания. Първоначално имаше много, тъй като самата координация, докато се структурира… Сега отделни хора, които поради различни причини, не са се качили, или не са им се обадили, но това са отделни хора“, коментира външният министър.

„Даже в последните един-два самолета е имало празни места. Освен това са се възобновили част от гражданските полети. Особен интерес представлява и Израел, където обстановката е много сериозна. Следим ситуацията в Ливан“, посочи още тя.

От Иран са изтеглени всички, които са пожелали евакуация - през Азербайджан по сухопътна линия.

Според Нейнски има още около 500-600 човека, които трябва да бъдат евакуирани.

"Ситуационният център ще изготви след приключването на евакуацията много подробен доклад, в който ще бъде направен анализ на това къде какво се е случило. Нещо повече ще ви кажа, че даже аз снощи разговарях с едно семейство, което се е върнало - от Катар или Кувейт, което пожела да се видим. Те ми благодариха за помощта, но пожелаха да се видим и ще се видим в петък, защото за мен е много важна обратната връзка с хората, не препредадена, а от хората, които са преминали през този рисков период и през тези сложни пътувания", заяви външният министър.

"Целият свят в момента евакуира своите граждани", посочи Нейнски.

Тя потвърди, че е имало голям проблем със сайта на външно министерство.

„Възникна буквално в първите дни на евакуацията, което изправи на нокти всички нас, включително и мен“, посочи външният министър.

„В такива моменти на човек започва да му се привиждат всякакви конспирации. Това може и да е имало. Но аз разговарях и с министъра на електронното управление. Говорих и с „Информационно обслужване“. Те ме увериха, че е имало технически проблеми. И тези проблеми в рамките на 48 часа или 36 часа бяха решени“, заяви Надежда Нейнски.

„Ние разчитаме изключително много на съюзниците ни в рамките на НАТО. Една ракета, за да дойде от Иран до България, трябва да премине през цялата територия на Турция. Т.е. цялата противоракетна и противовъздушна отбрана на Турция, като страна-членка на НАТО, защитава включително и това - ракети да не дойде до българска територия“, отбеляза още тя.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com