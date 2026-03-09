Чистката продължава! Гюров уволни и зам.-областни управители

Чистката на служебното правителство продължава. Служебният премиер Андрей Гюров уволни и зам.-областните управители на Смолян - Андриян Петров и Красимир Даскалов, и на Благоевград - Христо Ангелов.



Андриян Петров, като заместник областен управител подпомагаше провеждането на националната политика на регионално ниво в областта на образованието и науката; в областта на културата; в областта на административното и информационно обслужване. Оказваше координация и контролна дейността на териториалните звена на министерствата и на другите административни структури, които осъществяват административното обслужване на територията на областта.

Подпомагаше провеждането на национална политика на регионално ниво в областта на социалните дейности и въпроси, свързани с безработицата; в областта на превенция на риска, отбранително-мобилизационна подготовка, бедствия, аварии и катастрофи.

Осъществяваше подготовката на икономиката и населението в областта за отбрана и организираше изпълнението на задачите, свързани с отбраната, в съответствие със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Подпомагаше провеждането на националната политика на регионално ниво в областта на транспорта, съобщенията и енергетиката.



Красимир Даскалов, като заместник областен управител подпомагаше провеждането на националната политика на регионално ниво в областта на здравеопазването, туризма, земеделие, гори и екология, както и на свързаните с тях дейности в областта на контрола върху храните от растителен и животински произход. В неговия ресор бяха също спорт и младежки дейности, етнически, интеграционни и демографски въпроси, защита на потребителите, обществения ред и превенция на корупцията.



За освобождението на зам. областния управител на Благоевград Христо Ангелов няма повече информация.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com