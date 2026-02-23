Ето ги новите зам.-министри

Смяната на висши управленски кадри в държавата тече с пълна сила. Кабинетът "Гюров" подменя всички. Чувалът с кадри явно е бил добре подготвен много преди служебният премиер Андрей Гюров да заеме поста. Днес всички области управители бяха подменени с хора само от ПП-ДБ. МВР-шефът Емил Дечев поиска главите на главния секретар и заместника му, кабинетът спря избора на Деньо Денев за шеф на ДАНС.

На петия си ден кабинетът "Гюров" назначи и 11 зам.-министри в 6 от ведомствата.

Трима от тях са от състава на кабинета "Желязков" и запазват постовете си. Това са Румяна Петкова и Наталия Ефремова, които ще работят и в екипа на служебния социален министър Хасан Адемов.

Както и Димитър Недялков, който досега беше зам-министър на транспорта, и е преназначен от премиера Андрей Гюров отново на същия пост. Бил е народен представител в 47-ото и 48-ото народно събрание, зам.-председател на комисията по транспорт и съобщения.

Министърът на земеделието Иван Христанов избра в екипа си Ивана Мурджева, която е юрист, изкуствовед и бивш член на ръководството на партията му "Единение". В годините е участвала в различни неправителствени организации в бранша на земеделието, както и в други сфери - сексуално здраве, справедливост и цифрова свобода. Инж. Николай Василев работи в структурите на Министерството на земеделието и агенцията по горите от дипломирането си в Лесотехническия в София през 2003 г. Атанас Атанасов има опит като шеф на асоциация за животновъдство и активист в сектора.

Директорът на "Политики и анализи" в Министерството на иновациите и растежа Мира Йосифова е назначена като зам.-министър. Тя има 20-годишен стаж в държавната администрация и е била на ръководни позиции в Агенцията по заетостта, Министерството на културата и Центъра за развитие на човешките ресурси.

И двамата заместници на новия служебен спортен министър Димитър Илиев имат вече опит като такива и са работили в един екип с него - и проф. Даниела Дашева, и Иво Кацаров бяха на същите постове в кабинета "Денков", където министър беше пак рали шампионът. Проф. Дашева беше дори титуляр - министър на спорта по време на служебното правителство на Огнян Герджиков. Тя беше един от учредителите на партията на Стефан Янев "Български възход" и депутат в 48-ото НС. Иво Кацаров е бил главен секретар на Държавната агенция "Безопасност на движението по пътищата" и е работил в министерствата на регионалното развитие и благоустройството и на финансите, бил е и в частния сектор.

Отново като зам.-министър, но в културата, се връща и Виктор Стоянов. Музикантът от известната в миналото група "Киора" и дуетна половинка на Стоян Михалев заема длъжността за трети път - бил е в кабинетите "Близнашки" и "Денков".

Две ярки лица за дипломатическата кариера и бивши външни министри пък ще бъдат заместници на Надежда Нейнски в МВнР. Единият е бившият служебен премиер Марин Райков, който бе посланик във Франция, Италия, Великобритания и Северна Ирландия. Другият е Ради Найденов, който е бил посланик в Австрия, Германия и Лихтенщайн.

В понеделник в Министерския съвет влезе Теодора Георгиева, за да участва в първото заседание на кабинета вместо енергийния министър Трайчо Трайков, който е във Вашингтон. От министерството потвърдиха, че тя е назначена от премиера за зам.-министър. Георгиева беше дългогодишен директор от българска страна на компанията ISGB, която е собственик на газовата връзка между България и Гърция.

