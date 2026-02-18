Крум Зарков: Министрите ще бъдат съдени по резултатите

От утре България ще има ново правителство. Много се каза и тепърва ще се коментира около неговия състав. В крайна сметка всеки от министрите ще бъде съден по резултатите.

Това написа във Фейсбук председателят на НС на БСП, Крум Зарков, който коментира състава на служебния кабинет. Ето какво още написа той:

"Но едно е сигурно от сега - след последните конституционни промени не е президентът този, който може да бъде държан отговорен за този кабинет. Със същите промени бе решено, че Народното събрание ще действа постоянно, именно с цел да осъществява контрол върху дейността на служебното правителство. Следователно депутатите, които насочват стрелите си към Илияна Йотова, биха могли да бъдат по-полезни, ако просто вършат своята работа".

