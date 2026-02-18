Служебният премиер Андрей Гюров представи пред президента Илияна Йотова министрите си. Изборите за 52-ро Народно събрание ще са на 19 април. Йотова ще издаде указите за назначението на Гюров и насрочването на изборите. Ето Кой кой е в кабинета "Гюров".

Андрей Янкулов - вицепремиер и министър на правосъдието

Кандидатурата на градската десница за главен прокурор Андрей Янкулов от Антикорупционния фонд влезе във властта. Роден през 1980 г. в София. Завършва Немската езикова гимназия през 1999 г. и специалност "право" в Софийския университет "Св. Климент Охридски" през 2005 г. След дипломирането си започва работа като юрисконсулт, а през 2007 г. след спечелен конкурс постъпва в Софийска районна прокуратура (СРП), където работи в отдел "Общоопасни и други престъпления".

През август 2014 г. Янкулов е назначен за заместник-министър на вътрешните работи, а в периода ноември 2014 г. - февруари 2016 г. е заместник-министър на правосъдието с ресор правителствената политика в областта на изпълнение на наказанията.

От началото на 2020 г. Янкулов е адвокат в Софийската адвокатска колегия и се присъединява към екипите на неправителствената организация "Антикорупционен фонд" и консултантската компания "PMG Analytics".

От различните документи по аферата „Петрохан“ става ясно, че Антикорупционният фонд е искал обяснения по закона за достъп до обществена информация от МВР за едва ли не тормоз над скандалното НПО на Ивайло Калушев. Сега, като министър на правосъдието, Янкулов поема отговорността за пълно разплитане на аферата.

Мария Недина - вицепремиер по европейските средства

Мария Недина е български експерт с опит както в държавната администрация, така и в международната корпоративна среда. Преди да поеме поста на служебен вицепремиер, тя оглавява политическия кабинет в Министерството на околната среда и водите от юни 2023 г., където координира стратегическите приоритети на ведомството.

Професионалната ѝ биография включва работа като съветник в няколко ключови институции - Министерството на иновациите и растежа, Министерството на енергетиката, както и в Министерския съвет по темите, свързани със управлението на европейските фондове през 2021 г. Натрупаният опит я позиционира в пресечната точка между политики, финансиране и управление на проекти.

Недина има и солиден международен профил в сферата на анализа на данни и изкуствения интелект. В продължение на повече от три години тя работи в централата на Twitter в Дъблин, където ръководи направлението Data Science & AI за отдела по финанси и инвестиции, отговаряйки за стратегически анализи и технологични решения в подкрепа на бизнес процесите.

Стоил Цицелков - вицепремиер за честни избори

Стоил Цицелков е член на Обществения съвет към Централната избирателна комисия, където участва в анализи и становища относно функционирането на изборната администрация и прозрачността на изборите. Паралелно с това той е част от инициативата „Обединение за честни избори“ - гражданско сдружение, което извършва наблюдение и оценка на изборния процес, включително в рискови секции и райони със съмнения за нарушения.

В публичното пространство Цицелков често коментира ключови теми, свързани със провеждането на избори в страната. Сред тях са механизмите на контролирания вот и възможностите за ограничаване на купуването на гласове, проблемите в подготовката на изборния ден, както и въпросите за конфиденциалността и видимостта при машинното гласуване. Той обръща внимание и на необходимостта от по-добро обучение на членовете на секционните избирателни комисии, както и на процесите по дигитализация и актуализация на изборните списъци.

Емил Дечев - вътрешен министър

Емил Дечев е възпитаник на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, а впоследствие надгражда квалификацията си със специализация по право на Европейския съюз в университета в Нанси, Франция. През 2022 г. той бе назначен за заместник-министър на правосъдието в кабинета на Кирил Петков, а по-късно продължи работата си на същия пост и в служебното правителство с ресор правосъдие, оглавявано от Крум Зарков.

Професионалният му път започва през 1997 г. като следовател в Столичната следствена служба. В следващите години преминава през различни нива на съдебната система, като през 2012 г. става съдия в Наказателното отделение на Софийския градски съд - позиция, която затвърждава профила му на магистрат със сериозна практика в наказателното право.

Дечев е сред активните участници в професионалния дебат за реформи в съдебната власт. Като член на Съюза на съдиите в България той нееднократно е заемал позиции в подкрепа на по-голяма прозрачност и независимост на съдебната система.

Надежда Нейнски - външен министър

Надежда Нейнски е бивш външен министър - в кабинета на Иван Костов. Родена на 9 август 1962 г. в София. Учи в 127 СОУ „Иван Денкоглу“. Завършва испанския профил на 9 френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“. Завършва българска филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1985 г. До настъпването на демократичните промени работи като преводач на испанска поезия, английска литература и журналист на свободна практика.

Тя е бивш председател на Съюза на демократичните сили от 11 март 2002 до 1 октомври 2005, народен представител в няколко поредни парламента – от 37-ото до 40-ото НС. На Изборите за Европейски парламент през 2009 г. е избрана за евродепутат, като водач на кандидат-депутатската листа на Синята коалиция. На изборите за европейски парламент през 2014 г. е водач на кандидат-депутатската листа на „Синьо единство“, но не успява да стане евродепутат.

Надежда Нейнски е бивш посланик на България в Турция

Атанас Запрянов - министър на отбраната

Атанас Запрянов е единственият министър от кабинета "Желязков", който запазва поста си и при Андрей Гюров. Той е български офицер и политик, генерал-лейтенант от резерва, с дългогодишна кариера в армията и отбранителната политика. Той е служебен министър на отбраната и в първото и второто правителство на Димитър Главчев.

Завършва Висшето народно военно училище „В. Левски“ във Велико Търново като първенец на випуска, а по-късно придобива магистърска степен по военно дело в Ленинград с отличен успех и златен медал. Завършва и стратегическо ръководство на въоръжените сили във Военната академия „Г. С. Раковски“. Преминава специализации в САЩ и в Колежа на НАТО в Рим.

В професионалния си път заема редица командни и щабни длъжности - от командир на взвод и рота до началник на управления в Генералния щаб на Българската армия. Бил е началник на Главно управление „Комуникационни и информационни системи“, началник на Военната академия „Г. С. Раковски“ и заместник-началник на Генералния щаб по ресурсите. Представлявал е Българската армия във Военния комитет на НАТО и в структурите на Европейския съюз.

През 2010 г. преминава в резерва, след което работи като съветник и три пъти като заместник-министър на отбраната, с общ стаж над шест години на този пост. От 9 април 2024 г. е служебен министър на отбраната, а от 16 януари 2025 г. - редовен министър в кабинета „Желязков“.

Награждаван е многократно, включително с орден „За военна заслуга“ - първа степен. Владее английски и руски език. Женен е и има две деца.

Георги Клисурски - министър на финансите

Георги Клисурски е специалист в сферата на публичните финанси, със сериозен управленски и административен опит. Според информацията, публикувана в биографията му на сайта на Столична община, той е заемал ключови позиции, свързани с бюджетната политика и финансовото управление на държавата.

В периода 2023–2024 г. Клисурски е бил заместник-министър на финансите, като ресорът му е обхващал държавния бюджет, управлението на държавния дълг и финансовата рамка на общините. Работата му е включвала координация на бюджетните процеси и наблюдение върху фискалната стабилност.

Той е бил член на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса, а също така и председател на Съвета на директорите на „България Хели Мед Сървиз“ ЕАД - дружеството, което отговаря за въвеждането и развитието на системата за медицински хеликоптери у нас.

След приключване на мандата си в Министерството на финансите, Клисурски е поканен от Васил Терзиев да поеме поста заместник-кмет на София с ресор „Финанси и здравеопазване“. В тази роля той отговаря за финансовата политика на столицата и за устойчивото планиране на разходите в двата ключови сектора.

Преди да навлезе в публичния сектор, Клисурски трупа опит в международни компании. Завършил е Американския колеж в София, притежава магистърска степен по бизнес администрация (MBA) от Wharton School и магистърска степен по публична администрация (MPA) от Harvard Kennedy School.

Ирина Щонова - министър на икономиката

Ирина Щонова вече има управленски опит в същото ведомство - била е заместник-министър в правителството „Денков“, както и във втория служебен кабинет на Гълъб Донев.

Образованието ѝ е международно ориентирано. Притежава бакалавърска степен по икономика от University of St. Olaf в Нордфийлд, САЩ, магистърска степен по бизнес администрация от Stanford University и докторска степен по икономика от Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Професионалният ѝ път включва сериозен корпоративен опит в САЩ. Между 2015 и 2021 г. е вицепрезидент „Маркетинг и стратегии“ в телекомуникационния гигант AT&T, където отговаря за развитието на каналите за продажба, лансирането и ценообразуването на нови продукти, както и за финансовото планиране и управлението на капиталовите разходи. Преди това е директор „Обслужване на клиенти“ в DirecTV в Лос Анджелис.

Щонова има опит и в консултантския сектор като мениджър в българския екип на McKinsey, където работи по стратегии и оптимизация на бизнес процеси. Професионалната ѝ биография включва и дейности, свързани с финансов надзор и бизнес развитие, което очертава профил на управленец с комбинация от публичен и частен опит.

Трайчо Трайков - министър на енергетиката

Трайчо Трайков е кмет на столичния район „Средец“, където през 2023 г. спечели втори мандат след първата си победа на местните избори през 2019 г. Политическата му кариера на национално ниво започва през 2009 г., когато в първото правителство на Бойко Борисов поема поста министър на икономиката, енергетиката и туризма.

През 2012 г. Борисов поиска оставката му с аргумент за „провален“ бизнес форум по време на визита в Катар. Трайков отхвърли твърденията, че носи отговорност за случилото се.

Като министър той последователно защитава тезата, че България трябва да диверсифицира енергийните си източници и да ограничи зависимостта си от Русия. Обявява се против изграждането на АЕЦ „Белене“ с руски реактори и финансиране, а проектът впоследствие е спрян. Позицията му го поставя в разминаване с концепцията за т.нар. „голям шлем в енергетиката“, популяризирана от Георги Първанов, която включваше АЕЦ „Белене“, петролопровода „Бургас - Александруполис“ и газопровода „Южен поток“ - нито един от тези проекти не беше реализиран.

Преди да влезе в изпълнителната власт, Трайков работи в консултантската компания Roland Berger, а по-късно и в EVN. След края на първия кабинет „Борисов“ се включва в гражданския съвет на „Реформаторския блок“, а през 2016 г. е кандидат за президент от формацията, но не стига до балотаж.

По-късно става общински съветник в София. За да стане служебен министър на енергетиката, трябва да се оттегли от кметския пост.

Ангелина Бонева - министър на регионалното развитие и благоустройството

Ангелина Бонева поема поста служебен министър на регионалното развитие и благоустройството в кабинета на Андрей Гюров, след дългогодишна кариера в сферата на европейското финансиране и стратегическото планиране. В административните среди името ѝ е свързвано най-вече с управлението на средствата от ЕС и с подготовката на ключови програмни документи, определящи рамката за регионалната политика на страната.

През април 2023 г., със заповед на служебния премиер Гълъб Донев, Бонева е назначена за заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството в правителството, в което ресорът се ръководи от арх. Иван Шишков. Назначението ѝ тогава е част от екип, сформиран от президента Румен Радев.

Образованието ѝ е изцяло насочено към икономика и европейски политики. Тя придобива бакалавърска степен по икономика в University of Oxford във Великобритания, а впоследствие завършва магистратура по европейски науки в Университета в Грац, Австрия.

Бонева е част от екипа на Министерството на финансите, който изготвя и договаря с Европейската комисия Националната стратегическа референтна рамка за периода 2007-2013 г. - стратегическият документ, който поставя основата за усвояването на първите европейски фондове от България след присъединяването ѝ към ЕС.

Иван Христанов - министър на земеделието

Иван Христанов е български предприемач и политик, който се завръща във властта като номиниран за министър на земеделието и храните в служебния кабинет на Андрей Гюров.

Преди включването си в служебния кабинет Христанов бе сред активните участници в ново антикорупционно обединение, формирано от бивши представители на ПП „Продължаваме промяната - Демократична България“ и други протестни формации. Той вече има опит в аграрния сектор на изпълнителната власт - между 2021 и 2022 г. е заместник-министър на земеделието в кабинета на Кирил Петков. В този период името му стана разпознаваемо покрай казуса със фитосанитарния контрол на ГКПП „Капитан Андреево“.

Политическият му път започва в ПП „Продължаваме промяната“, но впоследствие той се оттегля и създава собствена формация - ПП „Единение“. Преди да навлезе в политиката, Христанов изгражда кариера в частния сектор като съосновател на една от големите компании за бързи кредити в България, която по-късно е продадена на международна група.

Ирена Младенова - министър на иновациите и растежа

Ирена Младенова е икономист и университетски преподавател с дългогодишен опит в публичните политики и управлението на европейски средства. Профилът ѝ съчетава академична дейност, административен опит и работа в международния консултантски сектор.

Тя е главен асистент в катедра „Стопанско управление“ към Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, където преподава и изследва теми, свързани със стратегическото управление и организационната промяна. Притежава докторска степен по икономика и управление с дисертация върху организационния капацитет за промяна, както и магистърска степен по „Стратегическо управление“ от същия университет. Има и допълнителна специализация в областта на банките и финансите.

В държавната администрация Младенова е заемала поста заместник-министър на икономиката в три служебни правителства - през 2013 г., 2014 г. и 2021 г. В тези периоди отговаря за европейските програми, инвестиционната политика, иновациите и предприемачеството. Била е ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Конкурентоспособност“, като сред приоритетите ѝ е било ускоряването на разплащанията към бизнеса. Работила е и като икономически съветник в Министерството на икономиката и в администрацията на президента Росен Плевнелиев.

Паралелно с публичната си кариера тя има над 20 години опит в консултантския сектор. Била е част от екипите на PwC и Kearney, където ръководи проекти, свързани със стратегическо преструктуриране и оптимизация на бизнес процеси. Заемала е и управленски позиции в регионални компании от енергийния сектор, включително като директор „Корпоративно развитие“.

Ирена Георгиева - министър на туризма

Един от най-големите експерти в туризма - Ирена Георгиева, застава начело на ведомдтвото. Тя е човекът, който най-добре познава проблемите на бранша, тъй като произлиза от него. Завършила специалност „Социология“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ със златен медал за отличен успех и активна обществена дейност.

Почти целият ѝ професионален път е свързан с туризма. Има близо 25-годишен управленски опит в тази сфера като ръководител на туристически агенции.

Защитила е редица сертификати с такъв профил, което я прави експерт с широки познания в областта на туризма.

Ирена Георгиева е назначена на длъжността заместник-министър на туризма, на която е била и в периода февруари 2015 - май 2021.

От 2006 г. е член на Управителния съвет на Асоциация на българските туроператори и туристически агенти (АБТТА), а от 2009 до 2013 е председател на АББТА. След това отново е член на управителния орган на асоциацията до февруари 2015 г.

Ирена Георгиева е и признат международен специалист в туризма. Била е член на Борда на директорите на ЕСТАА (The European Travel Agents’ and Tour Operators’Associations), като е заемала позициите директор и заместник-директор в организацията, а от 2010 г. до 2012 г. е била и неин президент. От 2021 г. и до 2023 г. Ирена Георгиева е представител на България в Борда на директорите на Европейската туристическа комисия. Владее руски, френски и английски езици.

Проф. Сергей Игнатов - министър на образованието

Проф. Сергей Игнатов е български учен, египтолог и общественик, чието име трайно се свързва с развитието на египтологията у нас. Той е сред пионерите в тази научна област в България и често е определян като неин основател в съвременния ѝ институционален вид.

В политически план Игнатов влиза в изпълнителната власт през 2009 г. През август същата година е назначен за заместник-министър на образованието, младежта и науката. На 19 ноември 2009 г., след като тогавашният министър Йорданка Фандъкова е избрана за кмет на София и напуска поста, Сергей Игнатов поема ресора като министър в правителството на Бойко Борисов. Той ръководи ведомството до 6 февруари 2013 г.

След напускането на министерския пост той продължава академичната си кариера. Проф. Игнатов става първият българин, избран за ректор на европейски университет - Европейския университет за хуманитарни науки във Вилнюс, като поема длъжността от 1 март 2018 г. И до днес е ректор на EHU. Паралелно с това е професор по египтология в Нов български университет и ръководител на Българския институт по египтология. Научните му интереси обхващат ориенталистиката, включително странознанието на Азия и Африка, а в НБУ води курса „Идеята за държавност“ в департамент „Национална и международна сигурност“.

Игнатов участва и в дейността на редица международни и академични организации. Той е член на Friends of Europe, както и на настоятелствата на South-East European Research Centre и на Нов български университет.

Доц. Михаил Околийски - министър на здравеопазването

Доц. Михаил Околийски има дългогодишната кариера в сферата на общественото и психичното здраве и голям международен опит.

Доц. д-р Околийски е специалист по обществено здраве, психично здраве и сексология, с академична и управленска кариера. Завършва социална терапия в Хумболтовия университет в Берлин през 1995 г., а три години по-късно защитава докторска степен по сексология в същия университет. Още в началото на професионалния си път натрупва опит в Германия, където между 1990 и 1998 г. работи в областта на психичната рехабилитация и се запознава отблизо с европейските стандарти за подкрепа на хора с психични разстройства.



След завръщането си в България се включва активно в научната и експертната дейност в сферата на общественото здраве. В периода 1998–2014 г. е доцент в Националния център по обществено здраве и анализи, в сектор „Психично здраве“. Там участва в изготвянето на национални програми и проекти, както и в провеждането на епидемиологични изследвания. Ръководи направление „Психично здраве“ и работи по политики, свързани с превенцията, ранната диагностика и лечението на психичните разстройства.

От 2014 г. Околийски става част от екипа на българския офис на Световната здравна организация, а впоследствие оглавява представителството на СЗО в страната.

Юлиан Попов - министър на околната среда и водите

Юлиян Попов отново поема Министерството на околната среда и водите, този път в служебния кабинет на Андрей Гюров. Той вече има опит начело на ековедомството - беше министър в правителството на Николай Денков, а преди това за кратко заемаше същия пост в служебния кабинет на Марин Райков през пролетта на 2013 г.

Попов е филолог по образование - завършил е българска филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Професионалният му път обаче е насочен към сферата на публичните политики, институционалното развитие и устойчивото управление. Работил е по проекти, свързани с околната среда, климатичните политики и образованието, като съчетава експертна дейност с активна публицистика.

Той е сред основателите на Нов български университет - факт, който очертава участието му в академичния и обществен живот още от началото на прехода. При първото си назначение като министър преди десет години Попов се отказа от британското си гражданство.

Родословието му също привлича внимание - в семейството му фигурират имена като Никола Габровски и Георги Рафаилович. Съпругата му Таня е правнучка на Тодор Бурмов - първия министър-председател на България след Освобождението.

Найден Тодоров - министър на културата

Най-сърцатият министър на културата – маестро Найден Тодоров, се връща за трети път във вемоството, което оглавяваше в кабинетите на Димитър Главчев.

Найден Тодоров издигна културата и културното наследство на пиедестал. Въпреки отказа на Главчев и колегите си министри успя да наложи България като домакин на сесията на ЮНЕСКО миналата година. Усилията му обаче бяха помрачени, след като държавата не се възползва от шанса си за международно признание и изнесе сесията в Париж. Така България остана в сянка.

Найден Тодоров бе започнал да прави цялостна стратегия за култура в България, която сега ще има възможност да довърши.

Найден Тодоров е световно признат диригент, носител на серия национални и международни награди.

През 2000 година, само на 26 години, е поканен за музикален директор на Пловдивската опера и филхармония, като се оказва най-младия диригент в България на такава позиция.

От 2017 година Найден Тодоров е директор на Софийската филхармония, с която гостува на някои от най-престижните сцени в Европа – зала „Бозар“ – Брюксел, „Концертхаус“ и „Музикферайн“ – Виена, голямата зала на Берлинската филхармония, „Лидерхале“ - Щутгарт и др. През последните години води в България за концерти на ръководената от него Софийска филхармония едни от най-известните по света певци, диригенти и инструменталисти.

Георги Шарков - министър на електронното управление

Д-р Георги Шарков е международно признат учен и експерт в областта на изкуствения интелект и киберсигурността, доктор по математика от Института по математика на БАН. Дълги години ръководи лабораторията по киберсигурност в „София Тех Парк“, където работи по стратегически проекти за защита на дигиталната инфраструктура.

Шарков е сред водещите фигури в изработването на българската политика в областта на киберсигурността. Той е основен архитект на Националната стратегия за киберсигурност „Киберустойчива България 2020“, която очерта рамката за защита на държавните и частните информационни системи.

Професионалната му дейност има и ясно изразено международно измерение. Шарков е съветник в структури на НАТО и Европейския съюз, участва в международни експертни групи по киберсигурност и киберотбрана, където допринася с анализи и стратегически решения по теми, свързани с дигиталната сигурност.

Той е и директор на Европейския софтуерен институт – Център Източна Европа. В тази роля е обучил хиляди софтуерни инженери и мениджъри, като работата му е насочена към внедряване на най-високи стандарти за качество и сигурност в софтуерната индустрия. Подкрепял е български компании чрез процеси на сертификация, иновации и усъвършенстване на организационните практики.

Д-р Шарков преподава в Софийския университет и в Нов български университет, където е главен асистент.

Димитър Илиев - министър на спорта

Доц. д-р Димитър Илиев заемаше поста министър на спорта в кабинета на на Николай Денков. Илиев е сред най-разпознаваемите имена в българския автомобилен спорт. Той е осемкратен рали шампион на България и остава единственият български пилот, който три пъти е печелил най-престижното автомобилно състезание у нас - Рали България. Състезателната му кариера започва през 1994 г., а през 2013 г. той обявява, че се оттегля от активния спорт, за да насочи усилията си към преподавателска и експертна дейност.

Днес доц. Илиев е преподавател в катедра „Технически и ледени спортове“ към Националната спортна академия „Васил Левски“, в сектор „Автомобилен и мотоциклетен спорт“. Академичната му работа е свързана с подготовката на бъдещи специалисти и с развитието на методиката в автомобилния спорт.

През годините той се утвърждава и като експерт по пътна безопасност - тема, която постепенно се превръща в негова лична кауза. Илиев е основател на първата академия по безопасно шофиране в страната, чрез която ежегодно обучава над 2000 души, предавайки им практически опит и знания за отговорно поведение на пътя.

Извън професионалните си ангажименти той е любител на природата и планинските спортове. Владее английски, немски и италиански език, което допълва международния му профил както в спорта, така и в преподавателската дейност.

Корман Исмаилов - транспортен министър

Корман Исмаилов е номиниран за служебен министър на транспорта и съобщенията в кабинета „Гюров“. Името му е свързано с парламентарна дейност и опит в сферата на публичните финанси и транспортната политика.

Роден е на 13 септември 1972 г. в София. Влиза в 41-ото Народно събрание (2009–2013) като народен представител, избран от листата на Движение за права и свободи в 8-ми избирателен район – Добрич. В парламента участва активно в работата на Комисията по бюджет и финанси. През април 2011 г. напуска парламентарната група на ДПС и продължава мандата си като независим депутат.

Хасан Адемов - социален министър

Хасан Адемов е номиниран за служебен министър на труда и социалната политика в кабинета „Гюров“. Той е лекар по образование и един от най-дългогодишните парламентаристи в българската политика.

Роден е на 24 януари 1953 г. в Исперих. В Народното събрание влиза като народен представител от листата на „Алианс за права и свободи – АПС“. През годините е част от 38-ото, 39-ото, 40-ото, 41-вото, 42-рото, 43-тото, 44-тото, 45-ото, 46-ото и 47-ото Народно събрание, което го нарежда сред депутатите с най-продължителен парламентарен стаж.

От май 2025 г. участва в групи за приятелство между България и редица държави, сред които Австрия, Азербайджан, Алжир, Китай, САЩ, Турция, Франция, Швейцария и Япония.

В първата половина на 2025 г. оглавява парламентарната комисия по демографската политика, децата и семейството. В момента е член на комисията по труда и социалната политика, комисията по здравеопазване и комисията по бюджет и финанси.

В периода 2010–2013 г. Адемов е заместник-председател на комисията по труда и социалната политика, както и член на комисията по здравеопазване, което очертава траен ангажимент към социалната и здравната политика в рамките на парламентарната му кариера.

