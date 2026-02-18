Костадин Ангелов: Виждаме сериозни знаци и намигания в много посоки

От парламентарната група на ГЕРБ-СДС излязоха с позиция за назначаването на служебното правителство.

По думите на председателя на здравната комисия и зам.-председател на парламентарната група Костадин Ангелов, отговорността за състава и действията на кабинета е изцяло на държавния глава.

"Оценката ни е, че този кабинет е лична отговорност на президента на България госпожа Йотова. Тепърва ще видим как той ще се справя с основната задача, която беше издигната като най-важна негова задача - провеждането на честни избори. Виждаме сериозни знаци и намигания в много посоки. Ще видим те дали ще бъдат разбрани. Ако президентът Йотова не одобрява този кабинет, вече имаме такъв прецедент, може да бъде върнат, явно тя одобрява всеки един от министрите".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com