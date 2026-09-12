Изненада от ГЕРБ! Свалят данъци
Костадин Ангелов каза кои
Следете всички новини, анализи и коментари за Костадин Ангелов. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Костадин Ангелов каза кои
Първи коментар от ГЕРБ за кабинета "Гюров"
Депутатът отрече слуховете и подчерта, че партията стои зад своите лица
ГЕРБ обвинява бившия президент в политическа игра зад кулисите
Новината съобщи Костадин Ангелов
Президентът защитава интересите на Русия, заяви председателят на Съвета за съвместно управление
Депутатът от ГЕРБ заяви, че държавата има гръбнак и че сделката ще бъде прозрачна и съгласувана със САЩ
Той заема мястото на Рая Назарян, която стана председател на Народното събрание
Проф. Костадин Ангелов завършва Медицинския университет в София. Специалист по онкологична хирургия, а темата на дисертацията му, с която придобива на...
По взаимно съгласие
По закон специализантите не трябва да получават по-малко от 2000 лева
Очакваме от професионалното ръководство на МВР да прилага цялата строгост на закона и да прилага закона
Ние като партия не го приемаме за нещо нормално, подчерта Ангелов
От самото начало ни изнудват, скочиха ГЕРБ, БСП и ИТН
Дерибеят на Доган Валентин Тончев, дясна ръка на Илхан Кючюк, срещу когото от много време има сигнал в Брюксел за злоупотреби с евросредства, няма д...
Каква е причината?
Никой не е обещавал постове на доганистите, заяви шефът на Съвета на коалицията
Начело на регулаторите ще подберем хора, които са експерти, имат доказани качества и опит, каза проф. ткостадин Ангелов
Ние не бягаме от еврозоната, ние натам вървим, заяви зам.-председателят на ПГ на ГЕРБ-СДС
Когато си целият омазан в ако, недей да чуруликаш, написа бившият здравен министър