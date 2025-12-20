Политика

Завесата се вдигна! Става ли Рая Назарян служебен премиер?

Новината съобщи Костадин Ангелов

Завесата се вдигна! Става ли Рая Назарян служебен премиер?
20 дек 25 | 18:49
1092
Мира Иванова

Въпросът кой ще бъде служебен премиер е най-коментираният след края на консултациите при президента Румен Радев. Те показаха, че в 51-ото НС не може да бъде съставено ново правителство. Всички партии заявиха, че ако получат мандат за кабинет, ще го върнат, защото съгласието в Народното събрание е изчерпано и партиите вкупом искат нови избори.

Въпреки това чисто формално Радев трябва да завърти рулетката с мандатите, което както самият той обяви, ще се случи след това година.

Т.нар. "домова книга" за служебен премиер започва с председателя на НС Рая Назарян и включва 10 души, на които Радев може да повери отговорността за кабинет. Те са:

  1. Председателят на Народното събрание - Рая Назарян

  2. Управителят на БНБ - Димитър Радев

  3. Подуправителят на БНБ - Андрей Гюров

  4. Подуправителят на БНБ - Петър Чобанов

  5. Подуправителят на БНБ - Радослав Миленков

  6. Омбудсманът - Велислава Делчева

  7. Заместник-омбудсманът - Мария Филипова

  8. Председателят на Сметната палата - Димитър Главчев

  9. Заместник-председателят на Сметната палата - Мария Николова

  10. Заместник-председателят на Сметната палата - Силвия Къдрева

Рая Назарян няма да бъде служебен премиер, заяви в студиото на "Офанзива с Любо Огнянов" зам.-председателят на ПГ на ГЕРБ Костадин Ангелов. Ние имаме последователна позиция, г-жа Назарян и сега не би се съгласила да стане служебен премиер, тя ще откаже на президента, заяви Ангелов. Същото ще направи и омбудсманът Велислава Делчева, която вече веднъж бе попитана по темата и отговори, че няма да приема поста, ако й бъде предложен.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Мира Иванова

Още по тема Избори 2026
Още от Политика
Коментирай