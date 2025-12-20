Завесата се вдигна! Става ли Рая Назарян служебен премиер?

Въпросът кой ще бъде служебен премиер е най-коментираният след края на консултациите при президента Румен Радев. Те показаха, че в 51-ото НС не може да бъде съставено ново правителство. Всички партии заявиха, че ако получат мандат за кабинет, ще го върнат, защото съгласието в Народното събрание е изчерпано и партиите вкупом искат нови избори.

Въпреки това чисто формално Радев трябва да завърти рулетката с мандатите, което както самият той обяви, ще се случи след това година.

Т.нар. "домова книга" за служебен премиер започва с председателя на НС Рая Назарян и включва 10 души, на които Радев може да повери отговорността за кабинет. Те са:

Председателят на Народното събрание - Рая Назарян Управителят на БНБ - Димитър Радев Подуправителят на БНБ - Андрей Гюров Подуправителят на БНБ - Петър Чобанов Подуправителят на БНБ - Радослав Миленков Омбудсманът - Велислава Делчева Заместник-омбудсманът - Мария Филипова Председателят на Сметната палата - Димитър Главчев Заместник-председателят на Сметната палата - Мария Николова Заместник-председателят на Сметната палата - Силвия Къдрева

Рая Назарян няма да бъде служебен премиер, заяви в студиото на "Офанзива с Любо Огнянов" зам.-председателят на ПГ на ГЕРБ Костадин Ангелов. Ние имаме последователна позиция, г-жа Назарян и сега не би се съгласила да стане служебен премиер, тя ще откаже на президента, заяви Ангелов. Същото ще направи и омбудсманът Велислава Делчева, която вече веднъж бе попитана по темата и отговори, че няма да приема поста, ако й бъде предложен.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com