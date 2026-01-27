Политолози разкриха кой е силният коз на Радев

За мен беше успокоителен фактът, въпреки символния знак, че България е в Съвета за мир, че той може да бъде коригиран, може да бъде дори променен с ратификацията в НС. Има два варианта - да участваш в международни договорености, които не изискват след това ратификация. Това означава предварителен дебат. Или да участваш с ратификация, което не изключва предварителния дебат. Това каза доц. Татяна Буруджиева в предаването "Денят започва" по БНТ.

Отлагането на ратификацията също има своите оправдания - няма никакво доверие и легитимност в това Народно събрание. Ние сме в състояние на фактическа разпуснатост на това НС, смята тя.

България винаги се е стремяла да бъде добре със силните. И да балансира една политика, за която спорът беше как да бъде приоритизирана. Не сме информирани какви са приоритетите и националните интереси и политики на България в тази динамична международна ситуация, добави Буруджиева.

Според доц. Петър Чолаков в международен план сме всеядни. "Гледаме хем с едните, хем с другите", каза той. По думите му сега се търси "уникален балансьор" - хем да сме с Тръмп, хем с Европа, хем да не се караме с Путин, хем да се разбираме с китайците.

Експертите коментираха и оставката на Румен Радев, както и началото на консултациите за съставяне на служебен кабинет.

Радев има твърд електорат без да има партия, това са левите. Те са готови да го подкрепят. Той ще има най-малко проблем да привлече онези леви, които са се отказали да подкрепят своите партии, коментира доц. Буруджиева. Според нея на Радев ще му бъде трудно да бъде автентичен сред избирателите на "Възраждане".

Румен Радев доказа през годините, че има силен политически инстинкт. Това може би е най-големият му коз. Има инстинкт, умее да говори. От друга страна има нещо, за което малко се говори. Струва ми се, че при него има една предопределеност на пътя и тя не се задава от него. Той е човек, който не е партиен. Той дойде на крилете на БСП. Около него има хора с икономически големи възможности. Имам чувството, че те го тласкат в една или друга посока, посочи доц. Петър Чолаков.

Пред Йотова има няколко опции - да продължи да действа по начина, по който работеше Радев. Аз смятам, че тя е формиран политик, като такъв влезе в президентството. Предполагам ще има свое виждане за това как се функционира като президент. Второ - максимално ще се опита да покаже тази балансиорска позиция на президентството. Това за нея е ход, който ще я отвори към различни групи в общество и политически формации. Затова е изключително важно как ще се проведат консултациите и как ще функционира след това, посочи Буруджиева.

Йотова е човек с много сериозна партийна кариера, израснала е в редиците на БСП, била е евродепутат, познава медиите много добре. Много ще бъде интересно как ще се развият отношенията между нея и Радев, добави доц. Чолаков.

