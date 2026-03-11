Нова минимална заплата! КНСБ удари по масата

1002 евро минимална заплата до 2030 г. поиска КНСБ. Това съобщи президентът на конфедерацията Пламен Димитров пред журналисти. От началото на 2026 г. минималната заплата стана 620 евро.

Според Димитров това не е непосилна задача, както и средната работна заплата да стане 2225 евро. Той настоява минималната заплата да остане като минимум 50% от средната, какъвто механизъм е в сила все още въпреки заявки на някои политически партии за премахването му.

По думите на Димитров това са посланията на синдиката към кандидатите за властта.

Минималната работна заплата трябва да стане най-малко 50% от средната. Трябва да надградим действащия текст в Кодекса на труда, да намерим механизъм, така че да има възможност за договаряне над нея и адекватността ѝ да се измерва на всеки 2 или 4 години. Най-вероятно в България ще бъдат три години, ако стигнем до транспонирането на директивата за адекватните минимални работни заплати, с което закъсняваме вече две години и половина, каза Пламен Димитров днес, 11 март, по време на среща с представители на БСП, на която бяха представени приоритетите на синдиката за следващия четиригодишен период, залегнали в Меморандума за социално-икономическо развитие на България.

КНСБ го изготвя традиционно преди парламентарни избори и го обсъжда с политическите партии, които според социологическите проучвания имат шанс да участват в следващото Народно събрание. БСП е първата партия, която отговори на поканата ни, посочи Димитров.

През следващите 4 години трябва да има минимум 10% увеличение на разходите за персонал в бюджета. Те ще нараснат малко като дял от БВП – от 27% сега до 29 процента след четири години, което означава тези разходи да приближат 20 млрд. евро, посочи още Димитров.

