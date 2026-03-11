Политика

След въпрос на Станислав Анастасов! Скандален министър си призна

Мира Иванова

Наистина не знам какво търсите в тази зала след всички неща, които бяха казани за вашите обвързаности тази сутрин. Вашият ортак Божидар Божанов не ви защити. Беше позорно. С тези думи зам.-председателят на ДПС и на ПГ на ДПС-Ново начало Станислав Анастасов се обърна към министъра на електронното управление Георги Шарков, който бе на изслушване в парламента за честността на изборите. В декларация от парламентарната трибуна зам.-председателят на ПГ на ИТН Станислав Балабанов разкри зависимости на Шарков с основния дарител на петроханската секта Саша Безуханова.

Още януари зададохме въпрос към ЦИК във  връзка с твърденията на Илон Мъск, че машините на „Смартматик“ са направени така, че да бъдат манипулирани. Зададохме въпрос колко граждани на Венецуела са идвали в България от 2019 година досега. Оказва се, че е имало постоянно присъствие на двама-трима венецуелски граждани от режима на Мадуро. Те са отговаряли за техническата поддръжка на машините, разкри Анастасов.

Функцията на министерството на електронното управление е различна от тази, която Божанов и компания ви внушават, отсече Станислав Анастасов.

Той притисна Шарков с неудобен въпрос: Колко пъти от януари досега сте се срещали с Божидар Божанов, Ивайло Мирчев, Асен Василев, Васил Терзиев и други лица от ПП-ДБ?

Министърът се опрете в оправданията си. Първо каза, че се е срещал с обществени организации, с ЦИК имал две официални срещи и няколко технически. С обществения съвет към ЦИК провел много подробна среща, където му били представени всички наблюдения за технически грешки, които ведомството да тества.

Имам в телефона си над 2500 контакта, включително и с много от вас (б.р. - де). Разговорите ми са били винаги на професионална тема - киберсигурност и киберустойчивост, каза Шарков.

Срещал съм се с много хора, продължи министърът. И накрая си призна, че е имал среща с Божидар Божанов. Тя била свързана с детайли по процедурата на изборите. Но била публична, защото имало хора от неговия кабинет. Божанов пък си призна, че се е срещал с всеки министър на електронното управление.

На 3 март пък се срещнал с Николай Денков на тържествата на националния празник.

Разбрахме, че Божанов е ходил в кабинета му. Аз имам 4 000 контакта в телефона си, но никой от роднините ми не е на работа при тях, контрира Станислав Анастасов.

По-рано сутринта Станислав Балабанов разкри, че синът на Шарков е в компания „Телерик“ на столичния кмет Васил Терзиев. Балабанов директно попита за това Шарков и министърът си призна, че това е факт.

