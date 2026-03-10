Изненада на изборите! Семейна листа

Венцислав Ангелов, по-известен като Венци Чикагото, отново привлече вниманието около изборите. Русенецът беше първият, който регистрира кандидатска листа в Районна избирателна комисия – Русе.

Комисията е регистрирала седем кандидати за народни представители от партията му „Народна партия Истината и само истината“.

Любопитен детайл около листата е присъствието на двамата му синове – Винченцо и Пресиян Ангелов. До този момент те не са били активни в политиката, а са проявили интерес основно към футбола, на който са посветили години от живота си, пише АНОНС.

Въпреки това двамата вече са част от кандидатската листа и ще участват в предстоящия парламентарен вот. С регистрацията си като кандидати за народни представители те ще се ползват и от 30-дневния имунитет, предвиден по време на предизборната кампания.

