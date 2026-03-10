Радев дърпа килимчето на 4 партии. Взема им гласовете

29,8% от гласовете взема коалиция „Прогресивна България“, с която доскорошният президент Румен Радев ще се яви на изборите. Данните са от най-новото социологическо проучване, направено от „Галъп“. Всички социолози са категорични, че формацията на Радев ще е първа сила на парламентарните избори на 19 април. Но от кои партии дърпа гласове проектът на Радев?

Според проучването сред решилите за кого ще гласуват формацията на Румен Радев получава висока първоначална подкрепа, но недостатъчна засега за самостоятелно парламентарно мнозинство - 29,8%. Структурата на тази подкрепа показва превес на преразпределението на гласоподаватели, които в предходните избори са гласували за други партии, спрямо привличането на негласували.

Данните сочат, че най-значим прилив към тази формация идва от гласоподаватели на следните политически сили - 62,5% от гласувалите за "БСП-Обединена левица" през октомври 2024 г., понастоящем биха дали вот за формацията на Румен Радев, а същото биха направили 46,7% от избирателите на "Възраждане", 30% от избирателите на МЕЧ, както и 20,7% от гласувалите за ПП-ДБ.

Формацията около Румен Радев води с 10 процента пред ГЕРБ-СДС. Парламентът ще е с по-малко партии от настоящия, ако данните от проучването се потвърдят пред урните на 19 април.

ПАСПОРТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО:

Метод на регистрация на данните: Стандартизирано персонално интервю тип face-to-face с регистрация на данни чрез таблети (TAPI – Tablet-assisted personal interviewing)

Обем на извадката: 800 интервюта с пълнолетни граждани на България.

Метод на формиране на извадката: Квотна извадка, формирана по признаците възраст, пол, образование и тип на населеното място.

Теренна дейност: 10 февруари - 28 февруари 2026 г.

Представителност: Национално представително за пълнолетното население на страната. Проучването възпроизвежда структурата на населението следните демографски признаци: пол, възраст, образование, тип населено място. Максималната статистическа грешка е ±3.5 % за 50 % дял за основната извадка при 95% гаранционна вероятност.

Изследването е част независимата изследователска програма на „Галъп интернешънъл болкан“ и е финансирано със собствени средства.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com