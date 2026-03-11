Опорките на ППДБ рухнаха! Слави закопа Терзиев за Петрохан: Каква грозна тайна прикрива?

Уважаеми български граждани, не ви ли писна от този политически двоен аршин? Не ви ли омръзна една партия постоянно да нарушава закона, да нарушава морала и да се държи нагло, все едно има право на това? На мен ми омръзна, бесен съм и милост няма да има! Вбесете се и вие!

Това заяви лидерът на ИТН Слави Трифонов в пост във Фейсбук, коментирайки последните разкрития по аферата "Петрохан".

Ето какво написа Трифонов в профила си:

Днес две водещи теми размазаха опорките на ППДБ.

Първо: По темата „Петрохан“ пътят на парите основно води до кмета на София Васил Терзиев. Стана кристално ясно, че дарението по частната сметка на единия от самоубилите се е над 251 000 лв. Тоест, разликата е почти двойна в сумата от първоначалното твърдение на Терзиев за дарени 70 хиляди евро. Тук, разбира се, последното нещо, за което ще питаме, касае въпросната сума. Проблемът и въпросът към такъв като Терзиев е: Защо през цялото време лъже? Защо са дарени лично по сметката на сектант, а не на въпросната организация, ако е вярвал, че тия болни мозъци ще опазват природата? Какъв точно му се е падал този сектант, този Ивей, на кмета Терзиев? Каква ли мъжка дружба ги е свързвала, та да преведеш четвърт милион просто ей така в сметката на някой друг? Каква грозна тайна прикрива Терзиев, че не си призна веднага след трагедията всичко?

Позволявам си да използвам такива определения, защото още нещо стана ясно: Не е имало външна намеса по време на самоубийствата. По този начин рухна и опорката на ППДБ, че педофилите, които накрая се самоубиха, всъщност били „добри момчета“. Пълен морален и публично-обществен провал на ППДБ по тази тема.

Второ: По темата избори. Министърът на електронното управление на ППДБ Георги Шарков не е годен да заема този пост. Защото, на база на декларацията, прочетена от Станислав Балабанов днес в парламента, и последвалото изслушване на министъра в пленарната зала, безапелационно стана ясно, че съмненията в честността на предстоящия вот на 19 април са огромни. Огромни са заради това, че икономическите и политически кръгове на ППДБ ще контролират изборите. Оказа се, че министър Шарков е член на управителния съвет на фирма заедно със спонсора на петроханската секта и виден активист на „Да, България“ Саша Безуханова. Стана ясно, че синът на министъра е назначен за изпълнителен директор в Академия „Телерик“, след като лично другият спонсор на сектата от Петрохан и настоящ кмет на София Васил Терзиев му дава тази възможност. Стана ясно, че чрез Божидар Божанов целият му кръг от приближени са инсталирани около министър Шарков. Стана ясно, че още от времето на кабинета „Денков“ от ЦИК многократно са искали машините да се пломбират от държавни служители и да се наблюдават от държавни служители, но никой не им е обърнал внимание и до днес.

И понеже вие, уважаеми съграждани, НЕ сте мисирки, каквито СА определена част от журналистите в България, искам да ви задам един въпрос. Представете си, ако „Има такъв народ“ имаше еднопартиен, едноличен, служебен кабинет. В този кабинет министърът на електронното управление е икономически свързан с депутати на ИТН или директно с мен. Представете си, че този министър назначава хора единствено от ИТН, имайки пълен контрол върху машините за избори. Представете си, че преди време не ПП, а ИТН е предлагал кодовете от машините на други партии в замяна на политически услуги. Представете си, че ИТН искаше да прави избори с „наше МВР“. И накрая си представете, че представители на ИТН са дарявали пари на педофилска секта. Представихте ли си всичко това?

И сега според вас, ако това се беше случило, нямаше ли да има протест на политическото крило на петроханската секта - ППДБ, която да иска оставки, да обяснява какъв изрод съм аз, и наоколо нямаше ли да има мисирки с микрофони, които щяха да демонстрират отвращение от всичко това? Отговорът е ясен - щеше да е точно така!

Уважаеми български граждани, не ви ли писна от този политически двоен аршин? Не ви ли омръзна една партия постоянно да нарушава закона, да нарушава морала и да се държи нагло, все едно има право на това? На мен ми омръзна, бесен съм и милост няма да има! Вбесете се и вие!

