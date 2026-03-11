Станислав Анастасов разкри новия Цицелков и ала-балата с изборите

Вие сте новият Цицелков. Това заяви зам.-председателят на ДПС и на ДПС-Ново начало Станислав Анастасов, изразявайки отношението на групата си след изслушването в парламента на министъра на електронното управление Георги Шарков и членовете на ЦИК. Само 24 часа след назначаването си за вицепремиер на Андрей Гюров Стоил Цицелков, който трябваше да отговаря за честността на изборите, подаде оставка, защото бе уличен в присъда за шофиране в нетрезво състояние и два ареста за притежание на наркотични вещества.

Цицелков - онзи член на съвета на ЦИК, с когото се виждате, който се разхожда с един пакет вещества, голям колкото пакет Зрънчо, каза Анастасов.

Днес лъснаха вашите зависимости от петроханската секта - както от тези лица в залата като Божидар Божанов, така и от най-големите спонсори на петроханската секта Васил Терзиев и Саша Безуханова. Ужасяващо е, че сте приел да бъдете наследник на Цицелков, който продава машините на „Смартматик“. Машините на Мадуро, който е обвинен за наркотрафик и наркотерор, продължи Анастасов, обръщайки се към министър Шарков.

За фалшифициране на изборите ли става дума? Измами, обвинения, педофили, наркотици – това не ви интересува. Ужасно е, възмути се народният представител от ДПС.

Той спомена поредната неправителствена организация - Балкански Паница институт за научни издирвания, където Шарков е бил заедно с Андрей Гюров повече от 5 години до момента, в който Гюров е избран за подуправител на БНБ.

Не получих отговор колко пъти сте се виждали и чували с Божидар Божанов. Вие казахте само веднъж, но разбрах от Божанов, че всеки влиза и излиза от министерството на електронното управление както си иска. Ще проверим в книгата на ведомството дали тези срещи са отразени, заяви Станислав Анастасов. И заяви, че депутатите от ДПС правят срещите си само в НС, където те са проследими. Това са европейските и световни стандарти в управлението, а не да се обикалят министерските кабинети, допълнително унизявайки събранието. Но явно не искате да остава следа от тези срещи, каза Анастасов.

Не сме против машинното гласуване, против сме тези машини, които са доказано компрометирани. И вие бяхте против, докато не вкусихте меда от фалшификацията на избори, което явно ви хареса, каза Анастасов на ПП-ДБ и министър Шарков.

Защо бавите методиката за удостоверяване на машините, защо се опитвате да се месите точно преди изборите в определени структури които, имат пряко отношение към изборите? Избори с „наше МВР“ ли ви е целта, попита депутатът.

Този път номерът ви няма да мине, въпреки че МВР-то си го овладяхте. Напъните на нерегламентираната олигархична власт за крадене на изборите няма да се получат. Не може да избягате от тази грозна шуробаджанащина на петроханската ви секта. Последиците от това ще ви застигнат, отсече Анастасов

