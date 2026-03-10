Станислав Анастасов настъпи Божо по мазола! "Знам какво направи"

Виждам, че днес съм настъпил Божо по мазола и е дал на късо, като напушен Цицелков, който се опитва да продаде машини на Smartmatic, без да забележи, че има представители на ДПС в залата, че и да забрави че е говорил с тях и ги е убеждавал каква хубава „стока“ предлага. Това заяви зам.-председателят на ДПС и на ПГ на ДПС-Ново начало Станислав Анастасов в свой хост във Фейсбук.

Ето какво още написа Станислав Анастасов:

Та явно Божо не помни, как ми се обясняваше в правна комисия, че той не бил на въпросното мероприятие с Цицелков, ама някой друг от тях бил, ама не помнел добре….

30 януари 2025 г. Поне 30 души в залата. Цицелков представя новите машини на Smartmatic заедно с техни търговски представители и Сиела-Норма. Пазя си поканата, други също.

Божо. Повтарям. Знаем какво точно правите и как го правихте преди. „Ала-балата“, както обичате да казвате, този път няма да стане.

Сега сигурно ще започнеш да виеш, че не знаеш и за „Избори с ваше МВР“. Ами питай твоя полу-председател, който напоследък не се задържа в залата, защото не издържа да го питат за кадруването в МВР и натискът над министри за назначения на близки по партийна и друга линия (от благоприличие спестявам) на постове и в бордове на разни дружества.

И за да докажете сами колко отчаяно желаете да откраднете изборите, областният ви управител на Видин Иван Иванов е привикал ВСИЧКИ агенции и териториални дирекции „Във връзка с произвеждане на предстоящите избори за народни представители“. Сега ако можеш да ми отговориш какво общо има „Борба с градушките“ с изборите, освен ако не ви е прала градушка на някои предишни и така да си обяснявате резултата си.

КОЙ и ПП-ДБ дори и с „Ала-бала“ и с „наше МВР“ трябва да знаят две неща до 19ти април. Първо, всичко се вижда от хората и цялата истина за опитите ви за крадене на изборите ще излезе наяве и ще се провали. И второ – орташката работа на КОЙ и Петроханците вече е ясна и на земляните и на извънземните (ако ги има).

И понеже Божо, Мирчев и Асен все по-рядко ги виждаме е пленарна зала, утре ще задам въпрос към измисления премиер Гюров и министрите му с изтичащ срок на годност, колко пъти са разговаряли и са се срещали с Ивайло Мирчев, с Божидар Божанов и с Асен Василев и упражняват ли последните задкулисна, нелегитимно-олигархична власт? После няма да е лошо и да изслушаме министрите един по един.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com