Тръмп скочи срещу Иран! Невиждани досега последствия

Американският президент Доналд Тръмп коментира разпространилата се информация, че Иран предприема стъпки за разполагане на морски мини в корабоплавателния коридор на Ормузкия проток.

„Ако Иран е поставил каквито и да било мини в Ормузкия проток, макар че нямаме сведения да са го направили, ние искаме те да бъдат премахнати НЕЗАБАВНО!

Ако по някаква причина мини са били поставени и не бъдат отстранени незабавно, военните последствия за Иран ще бъдат на ниво, каквото светът досега не е виждал.

Ако, от друга страна, те премахнат това, което евентуално е било поставено, това ще бъде огромна стъпка в правилната посока!

Освен това използваме същите технологии и ракетни способности, които бяха прилагани срещу наркотрафиканти, за да унищожим трайно всяка лодка или кораб, опитващ се да минира Ормузкия проток.

С тях ще бъде разправено бързо и решително. ПАЗЕТЕ СЕ!“, завърши президентът Тръмп, предава bTV.

