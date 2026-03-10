Тръмп с ключово изявление за войната. Идва ли краят?

Американският президент Доналд Тръмп направи ключово изявление за войната в Иран. Той обяви пред журналисти от CBS News, че войната с Иран може скоро да приключи.

„Мисля, че войната е почти приключила. Иран няма военноморски флот, няма комуникации, няма военновъздушни сили. Ракетите му са унищожени“, посочи американският държавен глава. Изявлението му светкавично успокои пазарите и цената на петрола падна от най-високите нива от 120 долара за барел по-рано същия ден. Коментарите му бяха в рязък контраст с думите на Пийт Хегсет - неговия военен министър, който предишната вечер обяви пред CBS, че „това е само началото“. Когато беше попитан на пресконференция коя позиция е правилната, Тръмп отговори: „Може да се каже и двете“.

Неяснотата пролича и в другите отговори на Тръмп. Президентът се опитваше да застане и на двете позиции, заявявайки, че операцията може да спре сега, тъй като е минала добре, но може да продължи и по-дълго. „Можем да го наречем огромен успех още сега, щом си тръгваме оттук или можем да продължим по-далеч и ще го направим“, категоричен беше президентът на САЩ.

