Радев пуска бивш министър в Благоевград

Румен Радев пуска бивш министър за водач на листата на "Прогресивна България" в Благоевград. Бившият екоминистър в служебните правителства на Гълъб Донев - Росица Карамфилова, вероятно ще оглави списъка на коалицията, с която бившият президент Румен Радев ще се яви на изборите, предаде News.bg.

От ГЕРБ начело на кандидат-депутатите там ще е бившият премиер Росен Желязков. ДПС-Благоевград вече номинира лидера на партията Делян Пеевски за водач на листата в Благоевград. Това е традиционен район на председателя на ДПС, но дали и този път той ще избере да е водач там - все още не е ясно. "Продължаваме промяната" пък издигна днес за водач на листата си в Пиринския край Николай Денков. Така битката за Благоевград става една от най-интересните в страната.

Росица Карамфилова завършва Химикотехнологичен и металургичен университет в София с магистратура по екология и опазване на околната среда. През 2008 защитава докторска дисертация на тема "Изследване на възможностите за получаване на биогаз чрез анаеробно разграждане на някои нетрадиционни отпадъчни биопродукти".

От 2005 г. работи в Изпълнителна агенция по околна среда като младши експерт в отдел "Мониторинг на отпадъците". Заема различни експертни длъжности в агенцията. От 14 април 2021 е изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по околна среда.

Досега е ясно още, че най-вероятно самият Румен Радев ще се кандидатира за парламента от два региона. Той ще води листата в Пловдив и в лидерския 24 МИР в София, сочат предварителните информации от източници в "Прогресивна България". И в двата района Радев ще влезе в директен челен сблъсък с Бойко Борисов.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com