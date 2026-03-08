Човек на Радев подсказа с кого ще се коалира Прогресивна България

Разговори за бъдещо управление са възможни само с политически сили, които нямат нищо общо със статуквото, довело до политическата криза в страната. Това заяви пред БНТ Петър Витанов, една от водещите фигури в новата коалиция около президента Румен Радев „Прогресивна България“.

Според него всяка партия се стреми към самостоятелно управление, за да избегне компромиси, а евентуални коалиционни разговори могат да се водят единствено с формации, които са извън досегашния модел на управление.

„Стремежът на всяка политическа партия е да управлява самостоятелно, за да прави колкото се може по-малко компромиси - даже никакви. А на въпроса с кого - още е рано да се говори, но при всяко положение разговорите са единствено възможни с онези, които нямат нищо общо с това статукво, което доведе до краха на управлението и изкара стотици хиляди хора на улицата“, заяви Петър Витанов.

По думите му през последните месеци в публичното пространство се правят опити да бъде изместен фокусът от реалните проблеми на страната.

„Сега се опитват да ни кажат, че проблемът на България е Радев. Не, не е. Проблемът на България е съвсем различен - Борисов-Пеевски, онова правителство на статуквото, срещу което хората възроптаха. Със сигурност те няма да участват в такива разговори“, каза Витанов.

Той подчерта, че на този етап е рано да се правят прогнози за резултатите от изборите. По думите му обаче подготовката на листите вече е започнала и в тях ще има както утвърдени личности, така и нови лица извън политиката.

„Ще видите страшно много изтъкнати лица, известни хора, политици и хора, които никога не са се занимавали с политика, но будят доверие“, заяви Петър Витанов.

По въпроса дали съпругата на президента Румен Радев ще участва в новата коалиция, той отказа да даде конкретен отговор.

„По-скоро трябва да попитате нея. Действително тя е извън тези процеси“, каза Витанов.

