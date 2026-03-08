Външно: Над 2600 души българи са изведени от военни зони

България вече е изтеглила около 2600 души от над 11 държави, засегнати от военни действия. Това съобщи пред Нова телевизия заместник-министърът на външните работи Велизар Шаламанов, като подчерта, че приоритет са българските граждани, намиращи се в райони, където има реални удари със ракети и дронове. По думите му операцията по извеждането на сънародниците ни се координира от Кризисния щаб на МВнР.

Евакуацията продължава от най-опасните райони

Шаламанов обясни, че извеждането на българските граждани се извършва по ясно разписани правила, като на първо място се поставят хуманитарните случаи.

„Около 2600 души са изведени от над 11 страни, където има военни действия. Приоритет са българските граждани там, където падат ракети и дронове“, заяви заместник-министърът на външните работи Велизар Шаламанов.

Той уточни, че освен действията на държавата, част от евакуацията се осъществява и от частни авиокомпании.

„Паралелно авиокомпании, без пряка координация със нас, извеждат българи. Има само един държавен полет на правителствения самолет до Абу Даби, всички други полети са на авиокомпании“, обясни Шаламанов.

Няма пряка ракетна заплаха за България

Заместник-министърът коментира и въпросите за сигурността на страната на фона на напрежението в Близкия изток.

„Към България заплахи от ракети и дронове от Иран практически не съществуват. Ние сме изцяло покрити от противоракетния щит на НАТО“, заяви Велизар Шаламанов.

Той уточни, че още в края на февруари са предприети допълнителни мерки за сигурност.

„Още на 28 февруари е подсилена охраната на обекти, свързани със Израел и САЩ, както и на хотели, където има отседнали граждани от тези две държави“, добави заместник-министърът.

Опасност от информационни атаки и киберзаплахи

Според Шаламанов най-сериозната заплаха към момента не е пряко военна, а свързана със информационни и психологически операции.

„Най-притеснителни са информационно-психологическите атаки, които могат да подкопаят доверието към институциите“, предупреди той.

Заместник-министърът посочи, че в условията на военна ескалация се увеличава и рискът от кибератаки.

„Киберзаплахите са сериозен риск в създалата се ситуация, но се вземат мерки“, заяви Шаламанов.

Той увери, че към момента няма успешна атака срещу ключови държавни системи.

„Сайтът на Министерството на външните работи не е засегнат, но се наблюдава претоварване и забавяне на страницата, която служи за регистрация на гражданите за евакуация“, добави заместник-министърът.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com