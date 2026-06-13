Външно: Над 2600 души българи са изведени от военни зони
Страната ни дава приоритет на сънародниците в най-опасните райони
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Страната ни дава приоритет на сънародниците в най-опасните райони
Двама български граждани са сред евакуираните с руски самолет през изминалата нощ от Йемен, информират от Външно министерство като се позовават на инф...