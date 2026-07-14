Отиде си велика руска шампионка

Руският и световният биатлон са в траур. На 14 юли 2026 г. почина легендарната руска биатлонистка, олимпийска шампионка от Нагано през 1998 г. и трикратна световна шампионка Галина Куклева. Тъжната вест беше съобщена от ръководителя на пресслужбата на Съюза на биатлонистите на Русия Сергей Аверянов.

Куклева си отиде на 53-годишна възраст. Тя е родена на 21 ноември 1972 г. в град Ишимбай, Башкирската АССР. Към момента официалната причина за смъртта не е оповестена. Нито Съюзът на биатлонистите на Русия, нито семейството ѝ са публикували информация за обстоятелствата около кончината ѝ.

В официалното съобщение на Съюза на биатлонистите на Русия се казва:

"Приносът ѝ за развитието на биатлона в Тюменска област и в Русия като цяло е неоценим. Тя не само предаваше техническите си знания, но възпитаваше младите спортисти, че истинският шампион е преди всичко човек със силен характер и високи морални принципи."

Пътят към върха

Галина Куклева започва спортната си кариера като състезателка по ски бягане, а от 1988 година се посвещава изцяло на биатлона. Първоначално тренира в родния си Ишимбай, а по-късно се премества в Тюмен под ръководството на треньора Леонид Гуриев.

През 1998 г. завършва Тюменския държавен университет, а след края на активната си кариера се посвещава на преподавателска и научна дейност, като става професор в университета.

Най-големият успех в кариерата на Куклева идва на Олимпийските игри в Нагано през 1998 година, когато печели златния медал в спринта на 7,5 километра. На същата олимпиада завоюва и сребро в щафетата 4х7,5 км.

Четири години по-късно, на Игрите в Солт Лейк Сити, печели бронзов медал в щафетата.

Освен олимпийските отличия, тя е трикратна световна шампионка в щафетата – през 2000, 2001 и 2003 година. Във визитката ѝ личат още два сребърни и един бронзов медал от световни първенства, както и девет победи в стартове за Световната купа.

Сред останалите ѝ отличия са европейска титла от 1996 година, световна титла при девойките, званието "Заслужил майстор на спорта на Русия", Орден "Почет" и медал на ордена "За заслуги към Отечеството" II степен.

Край на кариерата заради контузия

След края на спортната си кариера Куклева признава, че решението да се откаже е било продиктувано от тежка травма на ръката. Галина Куклева остава свързана с биатлона като преподавател и наставник на млади спортисти. Колеги и спортни деятели я определят като човек с изключителна воля, характер и отдаденост към спорта.

Съюзът на биатлонистите на Русия и руското Министерство на спорта изразиха съболезнования към семейството и близките на олимпийската шампионка.

С кончината на Галина Куклева световният биатлон губи една от най-ярките си фигури, а името ѝ завинаги ще остане в историята на спорта.

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