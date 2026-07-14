Франция излезе с решаваща новина за МБапе

Звездата на френския национален отбор Килиан Мбапе е напълно здрав за полуфинала срещу Испания във вторник в Арлингтън, Тексас от Мондиал 2026, заяви треньорът на Франция Дидие Дешан пред репортери.

Мбапе напусна с травма в глезена мача от четвъртфиналите срещу Мароко миналия четвъртък (2:0) и макар че не завърши тренировката на тима в понеделник, Дидие Дешан увери, че няма да има проблем той да играе срещу Испания.

„Килиан се чувства добре“, каза Дешан. „Той е на 100%.“

Мбапе, който е отбелязал осем гола в шест мача от Световното първенство, е начело на класацията при голмайсторите заедно с аржентинеца Лионел Меси.

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