Франция излезе с решаваща новина за МБапе

Звездата на френския национален отбор Килиан Мбапе е напълно здрав за полуфинала срещу Испания във вторник в Арлингтън, Тексас от Мондиал 2026, заяви треньорът на Франция Дидие Дешан пред репортери.
Мбапе напусна с травма в глезена мача от четвъртфиналите срещу Мароко миналия четвъртък (2:0) и макар че не завърши тренировката на тима в понеделник, Дидие Дешан увери, че няма да има проблем той да играе срещу Испания.
„Килиан се чувства добре“, каза Дешан. „Той е на 100%.“
Мбапе, който е отбелязал осем гола в шест мача от Световното първенство, е начело на класацията при голмайсторите заедно с аржентинеца Лионел Меси.
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